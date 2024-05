Szörnyű véget ért a versmondó verseny, rengetegen kerültek kórházba – videó

Elszabadult teherautó hajtott a tömegbe Kirgizisztánban. A kiengedett kézifékű jármű sok embert magával sodort, amikor leszáguldott egy domboldalon. A balesetben több mint harmincan megsérültek.

A baleset óta több gyermeket még mindig a kórházak intenzív osztályán ápolnak – írja a hirado.hu.

Around 30 children were injured, three severely, when an adriverless ice cream truck rolled down a hill into a national holiday celebration in the Suzak region of Kyrgyzstan ??

▪︎ 2 May 2024 ▪︎#Kyrgyzstan pic.twitter.com/YjAqZw5XGq