Robbanásokat hallottak és láttak Moszkva környékén

A sivítás hallatszott, aztán a robbanás, ez teljesen egyértelmű. Először füst, aztán olyan izzó látvány - ezt írja a War Monitors (amely nem kifejezetten ukrán barát) a Twitteren. Miközben szemtanúk különböző felvételeket tesznek közzé a közösségi médiában.

⚡️"The whistle was heard, then the explosion was obvious. First there was smoke, then such a glow" Eyewitnesses posts footage from Kolomna, Moscow. pic.twitter.com/eU6luZrMVF — War Monitor (@WarMonitors) March 2, 2023

Egyelőre pontosan nem tudni, hogy mi történt.

Egy másik felvételen a robbanások hangjai hallatszanak, egész pontosan kettő.

CCTV Cameras in the Russian City of Kolomna in the Moscow Region captured the sound of an Explosion somewhere near the City, the cause is still Unknown. pic.twitter.com/wS2f7MiwAX — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2023