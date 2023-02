Bendarzsevszkij Anton: az ukránok sikerrel használják a legújabb amerikai fegyvereiket

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója azt írta: a korábban beharangozott magasabb hatótávolságú GLSDB amerikai rakéták nem csak megérkeztek Ukrajnába, de hatékonyan be is vetették őket az elmúlt egy hétben. Mind az ukrán, mind az orosz katonai telegram csatornák ezekben a napokban ukrán rakétatámadásoktól voltak hangosak - többek között Mariupolban semmisített meg az ukrán haderő orosz logisztikai központokat, fegyver- és lőszerraktárakat. 12-14 célpontot értek ilyen támadások.

Bendarzsevszkij Anton emlékeztetett rá: Mariupol épp hogy a normál rakétákkal felszerelt HIMARS-ok hatótávolságán túl volt, ezért Moszkva komoly tartalékokat halmozott fel a tavaly tavasszal elfoglalt (és rommá rombolt) városban. Mariupol ugyanis egyfajta logisztikai elosztóközpontként funkcionált - az Azovi tengeren keresztül orosz területekről haditechnikát és lőszereket vittek a kikötővárosba. Az új amerikai rakéták hatótávolsága. Forrás:Twitter/Ukraine Battle Map

A mellékelt térkép a különböző rakéták hatótávolságát mutatja. A zöld a GMLRS (92 km hatótáv), a sárga az ER GMLRS és GLSDB (150 km), a piros az ATACMS rakéták (300 km). Ez utóbbi még nincs Ukrajnának, az előbbi kettőből van.

A szakértő azt is megírta, hogy az egyik amerikai PATRIOT rendszer is megérkezett már Ukrajnába, megtanulták, és használják is. Harkivi megyéből érkezett egyre több információ az elmúlt napokban arról, hogy SZ-300-as orosz támadásokat PATRIOT-tal védték ki.

