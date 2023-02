HUNOR: A törökök rendkívüli módon hagyatkoznak a magyarok szaktudására

Az Antakya városában lévő, hátfalára dőlt épületbe, és a környező, itt-ott még lángoló épületekbe egyre nehezebben tudnak még a legtapasztaltabb szakemberek is behatolni. A HUNOR mentőcsapata az erőgépek, markolók és betontörők által feltárt területen dolgozik, olykor maguk által készített eszközökkel.

A csapat tagjai jól vannak, éjszakára sem állnak le a kutatással - írta az Infostartnak Mukics Dániel szóvivő. A magyar katasztrófavédelmi szakemberek eddig

tizenhét túlélőt mentettek ki a romok alól,

és huszonkilenc halottat hoztak felszínre, valamint több állatot, egy macskát, egy kutyát és egy papagájt is kimentettek.

Csak lassan tudnak haladni az erőgépek, huszonnégy óra alatt pár tíz métert tárnak fel – erről számolt be az egyik csapat tagja. Az általuk megtisztított területen még mindig áthatolhatatlan mennyiségű a törmelék, ezt a magyarok a maguk gyártotta, vizes ballonokból kialakított vödrökkel szedik ki, így haladnak centiméterről centiméterre. Megsemmisült épületek maradványai a földrengés sújtotta dél-törökországi Hatay tartomány székhelyén, Antakyában 2023. február 8-án. A Törökországot és Szíriát február 6-án megrázó, 7,8-as erősségű földrengés és az utórengések halálos áldozatainak száma 15 ezer fölé emelkedett. A helyi hatóságok Törökországban már közel 63 ezer, Szíriában pedig 5 ezernél is több sérültről számoltak be. MTI/AP/Halil Hamra

Tegnap a főutcán helyreállt a közvilágítás, de többnyire nincs áram és víz sem, így a magyar csapat bázisán üzemelő aggregátor arra is szolgál, hogy a helyiek feltölthessék a telefonjaikat, akik még mindig reménykednek abban, hogy szeretteiket el tudják érni a romok alatt. A kicsengő telefonokat a TEK munkatársai bemérik, ezzel adva támpontot ahhoz, hogy merre induljanak a kutatók.

Beszámolók szerint a török alakulatok rendkívüli módon hagyatkoznak a magyarok szaktudására, többször kértek már tőlük szakmai segítséget, az is előfordult, hogy az általuk mért adatokat is felülvizsgáltatták a magyar csapat műszereivel.

A HUNOR aggregátora az orvosok munkáját is segíti, ezekkel melegítik az infúziót.

Az egyik legnagyobb probléma az üzemanyag pótlása, a helyiek a roncsautókból leszívott benzinnel segítik a csapatokat, de kávét, élelmet és takarókat is visznek a mentőcsapatoknak, így fejezve ki hálájukat a segítségért.

A HUNOR a TEK, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Honvédség orvosaival, valamint a kint dolgozó többi magyar és külföldi önkéntes csapattal vállvetve küzd a túlélőkért. A város lakói mindeközben türelmesen várakoznak a kutatási területen kívül. Egy férfi a romok alól kimentett, súlyosan legyengült macskával a kezében a földrengés sújtotta dél-törökországi Hatayban 2023. február 9-én. Három nappal korábban több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladja a 16 ezret. MTI/AP/IHA

Az eldőlt épületben lévő liftakna járható maradt, de annak feltárása nagyon veszélyes, ugyanis az utórengések miatt folyamatosan mozgásban vannak a romok. A keresőkutyák jelzései az iránymutatóak, ám a szűk rések feltárása, és a nehéz elemek eltávolítása hosszabb időt vesz igénybe.

A HUNOR hivatásos tűzoltói minden eszközt felhasználnak, ami a rendelkezésükre áll, a ballonokból készült vödrök mellett gyártottak már hosszabbítót és elosztót is a romok között fellelhető anyagokból.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás