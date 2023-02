Bendarzsevszkij Anton: Moszkvának nem volt érdeke, hogy felfigyeljen a világ Kelet-Ukrajnára

A szakértő felidézte: 2014 tavaszán indult Oroszország támogatásával szeparatista mozgalom Kelet-Ukrajnában. Moszkva nyilvánosan nem támogatta az eseményeket, de a háttérben tudni lehetett, hogy onnan érkezik a pénzügyi támogatás és a fegyverek. Sőt, már a konfliktus kezdetén orosz hírszerző tisztek jelentek meg kelet-ukrán városokban, és ott szerveztek ukránellenes megmozdulásokat, elfoglalva a városi központokat.

Az orosz felelősség ilyen értelemben tehát eddig is nyilvánvaló volt, ezeket a konfliktusokat onnan szították, a szeparatisták is onnan kaphatták a fegyvereiket, a rakétavetőt is - nyilván külső partner kellett ahhoz, hogy egy ilyen eszköz a szeparatisták kezébe kerüljön - mutatott rá Bendarzsevszkij Anton, a poszt-szovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója az InfoRádióban. A nyomozás és a hollandiai bírósági tárgyalás során pontosan leképezték, hogy ez a BUK típusú szovjet rakétavető miként került a szeparatistákhoz, Oroszország mely pontjáról indult, út közben hol bukkant fel, mely egységek szolgálták ki.

Bendarzsevszkij Anton szerint azonban

a maláj gép lelövése valószínűleg nem volt szándékos.

Abban az időszakban ugyanis igen nagy volt a térségben az ukrán légi aktivitás: Kijev igyekezett visszaszerezni az irányítást Kelet-Ukrajna felett, a szakadárok pedig több ukrán csapatszállítót vagy logisztikai célt szolgáló repülőgépet is lelőttek. A maláj utasszállítót is ukrán repülőnek hihették - mutatott rá a szakértő. Az első közlésekből, a kelet-ukrán szeparatisták híradásaiból is úgy tűnt, hogy biztosak voltak benne, amit lelőttek, az egy katonai repülőgép volt, és csak később jöttek rá a tévedésükre. Akkor pedig gyorsan próbálták eltüntetni az üzeneteket.

Bendarzsevszkij Anton szerint azért sem lehetett szándékos a maláj gép lelövése, mert Oroszországnak nem volt érdeke, hogy a nemzetközi figyelmet a kelet-ukrajnai eseményekre irányítsa, és így még több támogatáshoz juttassa Kijevet.

A Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépét 2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett érte rakétatalálat. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas - köztük 196 holland és 27 ausztrál állampolgár -, valamint a legénység is életét veszette.

Oroszország mindvégig tagadta, hogy köze lett volna a gép lelövéséhez.

(A nyitóképen: Virágok, mécsesek és papírrepülők a Malaysian Airlines MH17-es járatának balesetében elhunyt áldozatok emlékére 2015. július 17-én Hollandia moszkvai nagykövetsége előtt.)

Nyitókép: Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images