A Harry&Meghan a Netflix második legsikeresebb dokusorozata lett

A Netflix a tavalyi negyedik negyedévben 7,7 millió előfizetőt szerzett, ebben először szerepelnek azok is, akik havi hét dolláros összegért olyan szolgáltatást vásároltak, amely reklámokat is megjelenít - írja a Sky News. A negyedéves beszámolójukból derül ki az is, hogy a királyi dokumentumsorozat nagyon sok embert érdekelt.

A dokumentumsorozat bemutatása után nem sokkal jelenet meg Harry herceg nagy vihart kavaró, "Spare" címet viselő életrajzi regénye. A Buckingham palota azonban nem reagált sem a dokusorozatban elhangzó állításaira, sem azokra, amelyeket a könyvben írt le.

Harry azt állítja bátyjáról, a walesi hercegről a Netflix-sorozatban, hogy egy sandringhami találkozójuk alkalmával üvöltözött vele, majd ott hagyta. Véleménye szerint a palota hazudott azért, hogy megvédje a trónörököst, amikor arról adott ki nyilatkozatot, hogy valótlanság azt állítani, Vilmos herceg utálta volna ki az öccsét a királyi családból.

Apját, Károly királyt is hazugsággal vádolta.

Harry szerint Károly nem mondott igazat amikor 2020-ban, a királynővel közösen tartottak megbeszélést Harry és Meghan a királyi családból való kiválásával kapcsolatosan.

Önéletrajza, a "Spare" is rekorder a maga nemében: Nagy-Britannia leggyorsabban fogyó nem fikciós kötetévé vált. Az 550 oldalas könyvben Harry azt állítja, bátyja egy vita során nyakon ragadta és földhöz vágta őt, valamint gúnyolta pánikrohamai miatt. Apjáról pedig azt írta, hogy Vilmos érdekeit az övénél előbbre helyezte, míg Kamillát veszélyes gonoszként ábrázolta.

Azt is bevallja, hogy füvet szívott, kokainozott és varázsgombát is fogyasztott, valamint számszerűsíti, hogy 25 afgánt ölt meg katonaként.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga