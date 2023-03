Meghan Markle-nek a tengerentúlon is sikerül borzolnia a kedélyeket

Ezúttal Meghan Markle akasztotta ki az emberek: az ex-hercegné ugyanis egy közel 5 millió forintot érő szettben parádézott az utcán – írja a Ripost.

A jelenleg férjével és két gyermekével Amerikában élő volt színésznő igencsak szereti a luxusmárkák darabjait viselni, most is egy méregdrága szerelésben kapták lencsevégre. A felháborodást kiváltó szettről a PageSix számolt be, az oldal szerint Harry kedvese

egy 6400 dolláros, azaz nagyjából 2,3 millió forintos Chanel-táskát,

egy 5990 dolláros, átszámítva 2,1 millió Max Mara kabátot és

egy 770 dolláros, vagyis 280 ezer forintba kerülő Valentino cipőt viselt,

amikor egy nőnapi eseményre tartott. De itt még nincs vége a luxusnak, teszi hozzá a bulvárlap, ugyanis mindezt még egy 364 dolláros Valentino napszemüveggel is sikerült „megfejelnie”, ami átszámítva 130 ezer forintba kerül.

Az összegek láttán elég sokan kiakadtak azon, hogy a brit királyi családból elvileg elmenekülő Meghan továbbra sem hajlandó lejjebb adni az igényeiből.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain