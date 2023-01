Ilyen lett XVI. Benedek sírja - fotók

XVI. Benedek sírját egyszerű fehér márványlap fedi. A carrarai márványból készült sírlapon a latin Benedictus PP XVI felirat olvasható.

A monogram a Pontifex pontificium kifejezés rövidítése, amelyet a pápák saját címként használnak. XVI. Benedek, aki 2005 és 2013 között volt a római katolikus egyház feje, visszavonulása után sem mondott le róla.

A sírkő alsó részén a görög Krisztus szónak a keresztény ikonológiában használt szimbóluma látható, vagyis egy P és egy X betű egymásba illesztve. A sírkő feletti falat egy reneszánsz dombormű díszíti, melyen Szűz Mária karjában tartja a gyermek Jézust, két oldalán angyalokkal.

The faithful arrive to visit the tomb of Pope Benedict XVI, opened since 9 am CET Sunday morning. pic.twitter.com/fOs9a7QdHU — Vatican News (@VaticanNews) January 8, 2023