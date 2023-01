Pápának kijáró ceremóniával vettek végső búcsút XVI. Benedektől – galéria, videó

Hajnalban kezdtek gyülekezni a hívek a Vatikánban, hogy részt vegyenek XVI. Benedek pápa temetésén. A világ minden részéről érkeztek zarándokok, laikus hívek és egyházi személyek. Kiemelt biztonsági intézkedéseket vezettek be: fémdetektoros kapukon kellett áthaladni, a légtérben repülési tilalmat rendeltek el, a környező utcákat lezárták. A helyszínen több mint ezer rendőr, tűzoltó és mentő volt jelen.

A gyászszertartás kezdetére teljesen megtelt a Szent Péter tér. Tízezrek vettek végső búcsút a katolikus egyházat nyolc évig vezető, német származású pápától. Polgári nevén Joseph Ratzingertől.

Letakart ciprusfa koporsóját a bazilika előtt felállított emelvényre helyezték el, miközben több mint 500 bíboros, püspök és csaknem 4 ezer pap vonult az oltár köré. És ezzel elkezdődött XVI. Benedek temetése, kérésére ünnepélyesen, de az egyszerűség jegyében – írja a Hirado.hu.

A gyászmisét utódja, Ferenc pápa mutatta be.

Ferenc pápa latinul mondott prédikációjában úgy fogalmazott:

„Mi is, szilárdan kötődve az Úr utolsó szavaihoz és a tanúságtételhez, amely az ő életét jellemezte, egyházi közösségként az ő nyomdokaiba akarunk lépni, és testvérünket az Atya kezére bízzuk: az irgalmasság e kezei találják meg lámpását meggyújtva az evangélium olajával, amelyet életében ontott és tanúsított”, búcsúzva az elhunyt pápától úgy fogalmazott: „Benedek, legyen teljes az örömöd, amint hallod az Úr hangját, most és mindörökké.”

A nyilvános gyászszertartás után a 12 fehérkesztyűs koporsóvivő visszavitte XVI. Benedeket a Szent Péter-székesegyházba, hogy ott a nyilvánosság előtt elzárt ceremónián helyezzék végső nyugalomra a néhai egyházfőt.

Mielőtt a koporsó eltűnt a bazilika kapui mögött, Ferenc pápa megáldotta, kezével megérintette és meghajolt előtte. Csókkal illette a koporsót Georg Gänswein érsek, aki évtizedek óta volt a pápa személyi titkára, legfőbb bizalmasa.

"The foundation of the world is love." - Pope Emeritus Benedict XVI



The coffin of the late Pope Emeritus is placed in its final resting place in the grottos of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/iwjsblO7Jr — Vatican News (@VaticanNews) January 5, 2023