Hiába a százmilliárd eurós csomag, Németország nem teljesíti NATO-kötelezettségét

Néhány nappal a háború kitörése után a német kormány 100 milliárd eurós rendkívüli támogatásról döntött a német hadsereg, a Bundeswehr fejlesztésére. Olaf Scholz kancellár azóta is sorozatos ígéreteket tesz a katonai kiadások növelésére.

Egy a Der Spiegel által ismertetett tanulmány szerint azonban a korábban tervezettnél jóval több pénzre van szükség a százalékos célkitűzés teljesítéséhez, ami évekkel is csúszhat. A kölni székhelyű Német Gazdasági Intézet (IW) elemzése szerint ez a célkitűzés 2026-ig aligha teljesül, különös tekintettel arra, hogy a meghirdetett rövid távú fejlesztési beszerzések is jelentős késedelmet szenvednek. Ezenkívül a növekvő árak, valamint a Bundeswehr még mindig fennálló költségvetési "alulfinanszírozottsága" is szerepet játszik a vállalt célkitűzés teljesítésében.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elmúlt években a NATO-partnerek ismételten bírálták Berlint az általuk túl alacsonynak tartott német katonai kiadások miatt.

Az Ukrajnában zajló háború kitörése nyomán Scholz kancellár nem csupán a 100 milliárd eurós Bundeswehr-támogatásról döntött, de megerősítette a 2 százalékos védelmi költségvetési vállalás teljesítése melletti elkötelezettséget is. Az IW prognózisa szerint azonban

a katonai költségvetést éveken keresztül minden esztendőben legkevesebb 5 százalékkal kellene növelni annak érdekében, hogy a GDP-hez viszonyított 2 százalékos NATO-célt Németország elérje.

Mindezt megerősíti az az értesülés, amely szerint nehézségekbe ütközik, és jelentős késedelmet szenvedhet a Bundeswehrnek az a terve, amely szerint a legkorszerűbbnek számító amerikai F-35-ös vadászgépekkel váltanák fel a jelenlegi Tornado gépeket.

A német kormány nem sokkal a háború kitörése után határozta el az atomfegyverek hordozására is alkalmas F-35-ös amerikai harci gépek beszerzését. A terv a német hadsereg egyik legnagyobb beszerzési projektje, amely egy kiszivárgott védelmi minisztériumi dokumentum szerint egyidejűleg jelentős kockázatokat hordoz magában.

A védelmi tárca szerint az üzlet mintegy 10 milliárd eurós, ami a korábbi információkhoz képest tetemes többletköltséget jelent. A minisztérium szóvivője szerint a nyitott kérdésekről szoros egyeztetés folyik a parlament illetékes testületeivel.

Az amerikai gépek a Bundeswehr bücheli repülőterén állomásoznának, ehhez azonban a repülőtér költséges átalakításra van szükség. Ugyanakkor számításba kell venni az amerikaiak "biztonsági követeléseit", amelyek teljesítése ugyancsak költséges. Az aggodalmak ellenére a koalíció kitart az F-35-ösök beszerzése mellett.

Nyitókép: Royal Air Force