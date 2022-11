Szakértő: ez a törökországi merénylet már a levegőben lógott

Hosszú idő után volt újra könyörtelen terrortámadás vasárnap Törökországban. Isztambul forgalmas sétálóutcájában robbantottak, hatan meghaltak, több mint nyolcvanan megsérültek a hétfő reggeli információk szerint. A vélt elkövető őrizetben van, egy kurd terrorszervezethez köthető.

Kisbenedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára az eseményeket értékelve az InfoRádióban elmondta, a viszonylag hosszú csend után most az történt, hogy egy hölgy ült egy padon 40 percen át, majd hátrahagyva egy műanyag csomagot távozott a forgalmas utca adott pontjáról. Van még 2-3 fiatal, aki hozzá tartozott, de azt még egyelőre nem tudni, hogy hányan vannak a nőn kívül őrizetben. Háttér 1999-től a mai napig 13 merénylet történt Törökországban, ezek jelentős részét vagy az Iszlám Állam vagy a Kurd Munkáspárt terrorszervezet emberei hajtották végre, mostanit is az utóbbi - a gyanú alapján, bár a török hatóságok Kisbenedek József szerint utóbbit szívesebben nevezik meg akkor is, ha nincs pontos információ.

"Nagyon sok indok lehet a kurdok részéről - akik nagyobb területet a szomszédos Szíriában is ellenőrzés alatt tartanak -, amely alapján merényletet hajthatnak végre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy elég magas a sérültek száma, a helyszín miatt. Közben megállapították, hogy a sérültek között két kormányalkalmazott is van, illetve öt olyan ember, akik válságos állapotban vannak. A halottak közül négyen a helyszínen haltak meg" - részletezte a szakértő, aki szerint nyugodtan lehet "nagy merényletnek" nevezni a vasárnapit.

Nem feltételezi, hogy a történésnek köze lenne az ukrajnai háborúhoz, inkább a kurdok és a törökök közti vita "csupán", márpedig azért, mert a törökök szerepe az orosz-ukrán konfliktusban kiegyensúlyozottnak tűnik, mindkét féllel kapcsolatban vannak, és már javaslatuk is volt békemegállapodásra.

"Tudjuk, hogy a gabonaszállítmány megszervezésében is jelentős szerepe volt a török kormánynak. Itt inkább belső problémák vannak, amiből nincs kevés Törökországban" - ecsetelte Kisbenedek József.

Az elmúlt időszakban ráadásul a török hatalom "elég sok embert vett őrizetbe", a feszültség egyáltalán nem enyhült, levegőben volt már egy ilyen merénylet, "de várjuk meg a végét a nyomozásnak".

