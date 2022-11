Migrációkutató Intézet: stratégiai terrortámadásnak nevezhető az isztambuli robbantás

Pénzváltó Nikolett ismertette a legfrissebb adatokat: a vasárnap délutáni robbantásnak 8 halottja és 81 sérültje van. A feltételezett elkövetőn kívül még 45 embert őrizetbe vettek. Köztük van egy nő, akit a támadás elkövetésével vádolnak.

A biztonsági kamerák felvételein az látszik, hogy ez a nő 40 percig ült egy padon, majd elsétált, hátrahagyva egy zacskót, mindössze 1-2 perccel a robbanás történte előtt. Ezért gyanítják, hogy köze volt a merénylethez. Beismerés Beismerő vallomást tett az a fiatal, szíriai állampolgárságú nő, akit a hat halálos áldozatot és 81 sebesültet követelő isztambuli robbantás elkövetésével gyanúsítanak - írta a török média a helyi rendőrségre hivatkozva hétfőn. Ahlám Albasír beismerte, hogy vasárnap délután pokolgépet helyezett el Isztambul egyik legforgalmasabb sétálóutcájában, az Istiklalon. Azt is elismerte, hogy a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) megrendelésére hajtotta végre a robbantást, és az észak-szíriai Kobaniból kapta a parancsokat. A nőt a török média szerint a PKK titkosszolgálata képezte ki. (MTI)

A biztonsági kamera felvételén jobb oldalt látszik a gyanúsított nő.

On Sunday morning, a bomb was detonated in the heart of Istanbul, Turkey. At least 6 people have been pronounced dead. Take a look at the security footage:pic.twitter.com/WKbAi9vhKY — Steve Hanke (@steve_hanke) November 13, 2022

A hatóságok a szakértő elmondása szerint az előzetes eredmények alapján a Kurdisztáni Munkáspártot, a PKK-t gyanítják elkövetőként, és hivatalos szinten is elhangzott, hogy a parancsot Szíriában adhatták ki és az elkövető is onnan érkezhetett.

Pénzváltó Nikolett szerint szimbolikus és sokat elmond maga a helyszínválasztás is. Az Istiklal a külföldi turisták körében is rendkívül népszerű, már csak ezért is azt lehet gyanítani, hogy politikai üzenetet szándékoztak küldeni az elkövetők.

"Ilyen értelemben tehát egy stratégiai terrortámadásról beszélhetünk. Az biztos, hogy ezek a támadások a török gazdaságra is kihatnak, hiszen kevesebben utaznak majd esetleg Törökországba, márpedig a turizmus rendkívül fontos bevételi forrásuk. Másik oldalról következményei lehetnek ennek a támadásnak Szíria kapcsán is, sőt, alapvetően azt mondhatjuk, hogy a kurd kérdés - a terrorkérdés - az elmúlt hónapokban, években már hagyományosan feszültségforrást jelent Törökország és számos nyugati szövetségese viszonyában, például most a svéd és finn NATO-csatlakozás esetében is."

A robbantás egy közeli étterem belsejéből:

The explosion in Istanbul from inside a restaurant. pic.twitter.com/69iAEuLQuy — Declare Victory (@9multiplied) November 13, 2022

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy miként lehet hatékonyan fellépni a robbantásra készülő terroristák ellen, hogyan lehet kiszúrni őket, a kutató elmondta: az illetékes szolgálatoknak nehéz dolga van, mert az Istiklal rendkívül forgalmas, nagyon sokan voltak vasárnap este is, és ilyen tömegben nehéz kiszúrni egy gyanúsan viselkedő egyént. Inkább az a kérdés, hogy az elkövető valóban Észak-Szíriából érkezett-e, illetve a merényletet ott szervezték-e meg. Ha igen, akkor ott lehetett volna esetleg felfigyelni valamilyen gyanús tevékenységre.

(A nyitóképen: Az isztambuli rendőrség által közreadott videóról készített képen őrizetbe vesznek 2022. november 14-én egy nőt.)

Nyitókép: MTI/EPA/Isztambuli rendőrség