Robbanás történt Isztambul sétálóutcájában - videók, 18+

Ismeretlen eredetű robbanás történt vasárnap délután, helyi idő szerint 16.20-kor Isztambul népszerű sétálóutcájában, az Istiklalon. A detonációnak halottja és sebesültjei is vannak - írta Ali Yerlikaya, Isztambul tartomány kormányzója hivatalos Twitter-fiókján.

A biztonsági szervek lezárták a sétálóutcát a forgalom elől.

Isztambul kormányzója, Ali Yerlikaya a Twitteren azt közölte, hogy eddig 4 halálos áldozatról és 38 sérültről tudnak. Az esettel kapcsolatban a hatóságok hírzárlatot rendeltek el.

Aljas támadásnak minősítette Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap esti sajtótájékoztatóján a délutáni véres isztambuli robbantást, amelynek információi szerint 6 halottja és 52 sebesültje van.

Twitteren megjelent videókon látszik a robbanás, illetve némelyiken az is, ahogy az áldozatok, sebesültek az utcán fekszenek (18+).

An explosion has been reported in #Istanbul iconic Istiklal Street pic.twitter.com/G3WLrlHYrn — Taliban Khan (@mehmoodtweets_) November 13, 2022