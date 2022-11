Az ukrajnai gabonaegyezmény meghosszabbításán dolgoznak a törökök

Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ képviselői július végén írták alá a háború sújtotta Ukrajna gabonakivitelére vonatkozó megállapodást. A globális élelmezésbiztonságot szavatoló dokumentumcsomag augusztus 1-jén lépett hatályba.

Moszkva a múlt hét végén felfüggesztette az egyezményben való részvételét, miután Szevasztopolnál szombaton légi és tengeri dróntámadás érte az orosz flotta hajóit és civil tengeri szállítóeszközöket. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre, brit segédlettel.

Szerdán az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Oroszország ismét részt vesz a megállapodás végrehajtásában, mivel megfelelő biztonsági garanciát kapott.

Jens Stoltenberg péntek este hivatalos Twitter-fiókján is megköszönte Erdogannak - mint fogalmazott - az egyezmény folytatásának biztosításában betöltött létfontosságú szerepét.

Great to be hosted by President @RTErdogan in Istanbul. I thanked the President for his vital role in securing the continuation of the #Ukraine grain deal. We also discussed finalising #Finland & #Sweden’s #NATO membership, which will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/tScfY7oUSy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 4, 2022