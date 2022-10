Már közel 150 halálos áldozata van a függőhíd-szakadásnak - videón a baleset

Több mint száz ember meghalt, amikor leszakadt egy függőhíd Nyugat-Indiában - számolt be a helyi média hétfőn. Az első jelentésekben még hatvanra becsülték a halottak számát.

A szerencsétlenség vasárnap este történt a nyugat-indiai Gudzsarát államban lévő Morbi településen - közölte a The Times of India című lap és az NDTV televízió.

Az NDTV jelentése szerint 141 ember meghalt, 177 embert pedig kimentettek, amikor a gyaloghíd, amelyet nemrég nyitottak meg újra a felújítást követően, összerogyott.

Néhány videófelvételen látszik, amint emberek rázni, billegtetni próbálják az egy idő után amúgy is veszélyesen ingó függőhidat. Voltak, akik az oldalát rugdosták.

Az 1,25 méter széles és 230 méter hosszú hidat a 19. században, a brit gyarmati uralom idején építették. Nemrég felújították, és október 26-án újra megnyitották a forgalom előtt. A híd a Manccsu-folyó felett ívelt át.

A Times of India egy rendőrségi tisztviselőre hivatkozva 132-re tette a halálos áldozatok számát.

A médiajelentések százra teszik a sérültek számát. Számos embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A szerencsétlenül járt emberek többsége pihenésre vágyó helyi volt.

A sajtó szerint a katasztrófa idején akár 500 ember is tartózkodott a 232 méter hosszú függőhídon.

A közösségi médiában közzétett képeken és videókon látszik, ahogy a gyalogos híd középen szétszakad, és több ember kapaszkodik, hogy ne essen a vízbe.

A baleset ügyében vizsgálatot indítottak - mondta Bridzses Merdzsa gudzsaráti munkaügyi miniszter az NDTV-nek.

Narendra Modi miniszterelnök hivatala a Twitter közösségi oldalon bejelentette, hogy kártérítést fizetnek az áldozatok családjainak.

