Leszakadt egy híd Indiában, több százan estek a folyóba – videók

Leszakadt egy függőhíd az indai Gudzsarát államban, és több százan estek az alatta lévő folyóba – közölték tisztségviselők.

Több mint négyszáz ember volt a Morbi városban lévő, a Manccsu-folyón átívelő hídon, amikor leszakadt – értesült a Zee News helyi hírtévé, amely szerint sokan megsérültek. A tévé felvételein sok ember kapaszkodik a híd kábeleibe.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development ? pic.twitter.com/8IQi9LHwZR — YSR (@ysathishreddy) October 30, 2022