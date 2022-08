Megszólalt a finn miniszterelnöknő a kikerült bulivideói kapcsán

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a finn sajtóban olyan videókat és képeket közöltek az ország miniszterelnökéről, amelyeken a kormányfő bulizik, táncol és énekel, illetve rövidnadrágban, bőrdzsekiben sétál egy rockfesztiválon.

A felvételeket az iltalehti.fi internetes oldal tette közzé azzal a megjegyzéssel, hogy azokon igazából semmi különös nincs. A közlést csupán az indokolta, hogy mégiscsak Finnország kormányfőjéről van szó. Ám a lap szerkesztőivel ellentétben az ország konzervatív gondolkodású polgárainak egy jó része mégis úgy gondolja, hogy Sanna Marin miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedett.

Ő maga egy sajtótájékoztatón reagált a „botrányra”: „Táncoltam, énekeltem, buliztam, mindent teljesen jogszerűen. Egy hosszú estét töltöttem a barátaimmal, közepes mennyiséget ittam is. Semmilyen takargatnivalóm nincs ezzel kapcsolatban. Nekem is van családi életem, szakmai életem és természetesen szabadidőm is, amit a barátaimmal töltök” – idézi a Hvg.hu.

Tuli aikoinaan vedettyä viinaa enemmän kuin tämä pääministerin pissisjengi on ehtinyt juoda yhteensä. En ole siitä kovin ylpeä. Silti tollasiin tiloihin mikään alkoholi ei mua kyllä koskaan saanut. https://t.co/kE3D1mZfdl — Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 18, 2022

Sanna Marin cáfolta, hogy fogyasztott volna drogot vagy látott volna bárkit drogozni. Hozzátette, elég rosszul érzi magát attól, hogy a magánvideó nyilvánosságra került.

Nyitókép: Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images