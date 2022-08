Így bulizik a finn miniszterelnöknő - videó

A 444.hu szúrta ki, hogy a finn sajtóban olyan videókat és képeket közöltek az ország miniszterelnökéről, amelyeken a kormányfő bulizik, táncol és énekel, illetve rövidnadrágban, bőrdzsekiben sétál egy rockfesztiválon.

A portál azt írja: a felvételeket az iltalehti.fi internetes oldal tette közzé azzal a megjegyzéssel, hogy azokon igazából semmi különös nincs. A közlést csupán az indokolta, hogy mégiscsak Finnország kormányfőjéről van szó - tették hozzá a finn online lap szerkesztői.

Ám velük ellentétben az ország konzervatív gondolkodású polgárainak egy jó része mégis úgy gondolja, hogy Sanna Marin miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedett. Sanna Marin finn miniszterelnök a Ruisrock rockfesztiválon

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022