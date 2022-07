Fejbe verték a cápát egy felmosóval

Legutóbb, a délnyugat-törökországi Marmaris strandján bukkant fel egy tengeri ragadozó. A cápa beúszott a sekély vízben fürdőzők közé és a lábak között cikázott. Az emberek fejvesztve menekültek, míg mások dermedten nézték a jelenetet.

Aztán egy férfi megragadott egy felmosót és azzal kezdte püfölni a cápát. Többször is fejbe vágta, mire az távolabb úszott a tömegtől.

?| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4 — EHA News (@eha_news) July 4, 2022