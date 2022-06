Sok meglepetést hozott a francia választás

Emmanuel Macron francia elnök pártja és centrista szövetségeseinek Együtt! elnevezésű koalíciója az élen végzett a francia törvényhozási választások második fordulójában, de elvesztette az abszolút többséget a nemzetgyűlésben. A kormánypártnak a következő öt évben 246 helye lesz az 577 fős nemzetgyűlésben, ahol eddig 345 képviselővel rendelkezett. Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges.

Az eredményeket értékelve a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója érdeklődésünkre elmondta, bizonyos mértékben megfelelnek a várakozásoknak, bizonyos mértékben viszont óriási meglepetések születtek. Az, hogy Macron pártszövetsége szerezte a legtöbb mandátumot, papírformának számít, ám az előrejelzések azt mutatták, hogy sikerülhet megtartania az abszolút többséget is - fejtette ki.

Szűcs Anita óriási meglepetésnek nevezte, hogy a korábbi Nemzeti Front, a Marine Le Pen vezette szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés 89 képviselői helyet szerzett. Az optimisa becslések 20 mandátumról szóltak, és ezekre kicsit gyanakodva néztek. A 89 mandátumra senki nem számított.

A Franciaország-szakértő szerint természetesen kényelmesebb abszolút többséggel kormányozni, de az elmúlt öt évben Macron így is sok mindent nehezen tudott keresztülvinni. A konzervatív Köztársaságiaknak 64 képviselőjük jutott be, a párt egyik vezető alakja Nicolas Sarkozy volt elnök, aki már az elnökválasztási kampányban is támogatta Macront, míg most a nemzetgyűlési választásoknál ott állt mellette. Ez mutathatja azt, hogy akár a háttérben folytak olyan tárgyalások a választások alatt, amelyek a közös kormányzás kidolgozásáról, együttműködésről szóltak – emelte ki Szűcs Anita, jelezve, hogy a 245 plusz 64 mandátum már kényelmes többséget biztosít.

A szakértő szerint az eredmény nem gyengíti a francia elnök pozícióját az Európai Unióban, hiszen továbbra is övé a legtöbb mandátum, ő lesz az, aki, aki a kormányt kialakíta és kinevezni, és ehhez támogatottsága is lesz.

Szűcs Anita még két meglepetést említett. A baloldali Jean-Luc Mélenchon, a NUPES vezetője a legaktívabb kampányt folytatta, de nem tudott mandátumot szerezni. Szintén nem került be Édouard Philippe, aki sokáig a legnépszerűbb politikus volt, és úgy tűnt Macron az utódjaként építi fel. Mivel nincs mandátuma, miniszteri posztot sem kaphat.

