Ukrajna bejelentette, melyik hónapig nem tárgyal az oroszokkal - percről percre

Ellátogatott a mikolajivi kórházba is, és kitüntetést adott át Olekszandr Szenkevics polgármesternek és Vitalij Kimnek, Mikolajiv megye állami közigazgatási hivatala vezetőjének az orosz invázió négy hónapja alatt tanúsított bátorságukért és munkájukért. (MTI)

2022.06.19. 09:06

Jens Stoltenberg: akár évekig is tarthat a háború

„Fel kell készülnünk arra, hogy ez akár évekig is eltarthat. Nem szabad engednünk Ukrajna támogatásából. Még akkor is, ha a költségek magasak, nemcsak a katonai támogatás, hanem az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt is” - mondta a NATO-főtitkár a német Bild am Sonntag című lapnak.

Arról is beszélt, hogy a NATO e hónapban esedékes, madridi csúcstalálkozóján várhatóan megállapodnak egy Ukrajnának szánt segélycsomagról, amely segít az országnak a régi, szovjet idők fegyverzetről a NATO-szabvány szerinti fegyverekre válthassanak.

A csúcson Stoltenberg szerint azt is bejelentik, hogy Oroszország többé nem partnerország, hanem fenyegetés a NATO számára. (Telex, Portfolio)