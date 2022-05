Bizottságot állított fel a palesztin újságírónő halálának kivizsgálására az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg szakértői egyelőre nem tudták meghatározni a Sirín Abu Aklát, az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió ismert palesztin újságírónőjét megölő lövedék forrását - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Az izraeli hadsereg szakértői bizottságot állított fel a palesztin újságírónő halála körülményeinek kivizsgálására. A bizottság első, ideiglenes következtetései a Sirín Abu Aklát megölő lövedék két lehetséges forrását nevezték meg.

A vezérkari főnöknek pénteken átadott megállapítások szerint vagy a palesztin fegyveresek izraeli katonai járművekre irányzott intenzív lövései találták el Abu Aklát - ugyanis ezen járművek irányában tartózkodott -, vagy egy izraeli katona eltévedt golyója ölte meg, aki egy közelében lévő palesztin fegyveresre célzott.

"A nyomozás arra az előzetes következtetésre jutott, hogy

nem lehet megállapítani a lövés forrását, amely eltalálta és megölte a riportert"

- közölték a hadsereg illetékesei.

"Az első lehetőség az izraeli egységet eltalálni próbáló nagyszabású palesztin lövöldözés, melyben több száz golyót lőttek ki több pontról. A riporter is ebben az irányban haladt és lehetséges, hogy ez az őt ért lövedék forrása" - állítja a jelentés.

A második lehetőség a nyomozás szerint az, hogy a harcokban az egyik izraeli katona több golyót lőtt ki az arra haladó dzsip speciális réséből egy palesztin fegyveresre, aki arra a járműre lőtt, amelyben a katona volt.

"Fennáll annak a lehetősége, hogy a fegyveres terrorista mellett és mögött álló riportert az izraeli katona terroristára irányuló lövései találták el. A távolság a járműtől a riporterig körülbelül 200 méter volt"

- szögezi le a jelentés.

"A golyó átadása után szakszerű ballisztikai vizsgálat dönthet a két lehetőség között. Jelenleg a palesztinok nem válaszoltak arra a kérésünkre, hogy közös vizsgálatot folytassunk, vagy hogy ők közöljék velünk a vizsgálatuk eredményeit, beleértve a lövedék megismerését" - közölte a katonai szóvivő.

"Izrael felajánlotta, hogy a palesztinok képviselői (valamint egy amerikai szakértő) legyenek jelen és vegyenek részt a szakmai, patológiai, ballisztikai vizsgálatokban, sőt, a golyó igazságügyi orvosszakértői vizsgálatában is. Palesztin részről nem válaszoltak ezekre a javaslatokra, és nincs együttműködés" - állítják az izraeli hadseregnél.

A katonai szóvivő kijelentette, hogy Aviv Kochavi vezérkari főnök továbbra is mindent megtesz a palesztin újságírónő halála körülményeinek feltárására, célja az átláthatóság és az igazság feltárása.

Pénteken a ynet értesülése szerint Dzseninben lezárták azt a térséget, ahol szerdán agyonlőtték Sirín Abu Aklát. Ott jelenleg izraeli katonai szakértők végeznek megfigyeléseket.

Benjamin Ganz izraeli védelmi miniszter, még szerdán, szintén úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem tudni, hogyan ölték meg Abu Aklát, de - mint fogalmazott - "célunk az átfogó vizsgálat, hogy felfedjük az igazságot. A nyomozás kellős közepén vagyunk, és nem tudom, de azt elmondhatom, hogy Izrael számára nagyon fontos az emberi élet és a sajtószabadság védelme".

Az amerikai állampolgársággal is rendelkező újságírónő halálának ügyében mind Washington, mind Párizs vizsgálatot követelt.

Sirín Abu Akla emlékére csütörtökön több ezer palesztin, köztük Mahmúd Abbász palesztin elnök részvételével gyászszertartást tartottak Rámalláh kormányzati negyedében, a Mukátában. Az újságírónő holttestét ezután Kelet-Jeruzsálembe szállították, a Sejk Dzsarra negyedben lévő Szent József Kórházba, és pénteken temették el Kelet-Jeruzsálemben, ahol élt. A temetésre megerősített rendőri jelenlét mellett került sor, az óvárost le is zárták. A The Times of Israel című lap tudósítása szerint amikor a koporsót kihozták a kórházból, palesztinok kövekkel dobálták meg a rendőröket.

Nyitókép: Nedal Eshtayah/Anadolu Agency/Getty Images