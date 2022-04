Tengeralattjáróról támadhattak rakétákkal az orosz csapatok - videó

Oroszország a Fekete-tengeren dízelmeghajtású tengeralattjáróról lőtt ki Kalibr rakétákat, hogy csapást mérjen ukrán katonai célokra. Moszkva most először jelentette be, hogy tengeralattjáró-flottájával csapást mért Ukrajnára.

Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy videót is, amelyen a tengerből kiemelkedő rakéták röpte látható, amint - a minisztérium szerint - ukrán katonai célpontokra - írta az Interfax híre alapján a Reuters.

Russia used a diesel submarine in the Black Sea to strike Ukrainian military targets with "Kalibr" cruise missiles.



This is the first time #Russia's military has reported using submarine strikes against #Ukrainian targets, Interfax reported.



Video: Russian Defense Ministry