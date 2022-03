Ukrajna: vásárlók haltak meg egy támadásban, újabb atomerőműre pályáznak az oroszok

A felvételen - elhomályosítva - mozdulatlanul a földön fekvő embereket lehet látni. A kísérőszöveg szerint szemtanúk mondták azt a hírportálnak, hogy a támadás következtében legalább tízen haltak meg. Független forrás nem erősítette meg, hogy az orosz erők csapást mértek volna a megyeszékhelyre

A BBC beszámolt az ukrán főügyészség közleményéről, amelyben az áll, hogy 10 embert öltek meg az északi városban helyi idő szerint délelőtt, amikor az orosz fegyveres erők katonái egy közeli élelmiszerbolt előtt kenyérért sorban álló emberekre lőttek. A portál megjegyzi, hogy továbbra sem világos, hogyan ölték meg a 10 embert, a helyi média újságírói ugyanis azt mondták a BBC-nek, hogy valószínűleg a városon kívül elhelyezett orosz tüzérség lőtte az áldozatokat.

A CNN a helyszíni felvételek alapján megerősítette, hogy valóban történt egy tüzérségi támadás szerda reggel, és látott egy videót is, ám ezen a testek, arcok el voltak homályosítva.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022