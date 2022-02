Iskolakomplexumra zuhant le egy iráni harci repülőgép, többen meghaltak – videó

Lezuhant Iránban hétfőn a hadsereg egyik harci repülőgépe, három ember, a két pilóta és a földön egy civil életét vesztette a helyi média jelentése szerint. Az eset az északnyugati Kelet-Azerbajdzsán tartomány székhelyén, az 1,6 millió lakosú Tebrizben történt. Az F5 típusú gép egy iskolakomplexum területén csapódott be. Az intézmény a koronavírus-járvány miatt zárva volt a tragédia pillanatában.

A tebrizi katonai légitámaszpont parancsnoka azt mondta az IRNA jelentése szerint, hogy a gépet gyakorlásra használták, műszaki probléma merült fel repülés közben, és a pilóták már nem tudtak eljutni a leszállópályáig. A pilóták, hogy ne lakóházakra zuhanjanak, az üres komplexum felé irányították a gépet.

"A pilóták feláldozták az életüket, használhatták volna a katapultot, ehelyett azzal foglalkoztak, hogy elkerüljék a földön lévő emberek halálát" – mondta Reza Juszefi tábornok.

#Iran

An F5 jet in use by the Iranian military crashed into the wall of a school in the northwestern city of Tabriz on Monday, killing the two pilots and a person on the ground, Iranian state TV reported on Monday. https://t.co/yLNxoRBfQm pic.twitter.com/hKFd9xhqjD — ???????.? (@MostafaMe4) February 21, 2022

Andy Vermaut shares:US-built military jet crashes in Iran, killing three: A US-built F5 jet in use by the Iranian military crashed into the wall of a school in the northwestern city of Tabriz on Monday, killing the two pilots and a person on… https://t.co/dTsj0oBB61 Thank you pic.twitter.com/pu0WrSZNTt — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 21, 2022

An Iranian F5 fighter jet has crashed into a sport complex in the city of Tabriz and the pilot has been killed after the crash. pic.twitter.com/0oPwZFT762 https://t.co/LSIPfXXiAU — Iranian American❤️? (@IranLionness) February 21, 2022

Iran : Un chasseur F5 de l'armée de l'air iranienne s'est écrasé sur dans le mur d'une école (fermée aujourd'hui) de Tabriz au nord-ouest du pays.

Les 2 pilotes et un civil au sol ont été tués, la cause du crash n'est pas connue.pic.twitter.com/rBD751DSRJ — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 21, 2022

Az iráni légierőnek több olyan amerikai harci gépe van, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt vásároltak, de vannak szovjet, illetve orosz és kínai gyártmányú gépei is. A nyugati szankciók miatt az ország nem győzi az öreg flotta karbantartását és fiatalítását – jegyezte meg az AP és az AFP hírügynökség.

Nyitókép: MTI/AP/Tasnim Hírügynökség