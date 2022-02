Pentagon: Oroszország ürügyet teremthet az invázióra

Az Ukrajna körül kialakult helyzetről, valamint Oroszországnak az Egyesült Államokkal és a NATO-val szemben támasztott biztonsági garanciaigényeiről tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata.

A moszkvai tájékoztatás szerint a felek eszmecserét folytattak a kialakult helyzetről, figyelembe véve a nemzetközi partnerekkel közelmúltban történt kapcsolatfelvételt, valamint azt, hogy Franciaország tölti be az EU Tanácsának francia elnökségét.

"Vlagyimir Putyin ismételten felhívta a figyelmet a kijevi vezetés provokatív kijelentéseire és tetteire, amelyek ellentétesek a minszki megállapodásokkal"

- közölte a Kreml.

A két vezető megállapodott a további kapcsolattartásban.

A felek január 28. és 31. után a héten immár harmadszor egyeztettek egymással. Az eszmecserét ezúttal Párizs kezdeményezte.

A Kreml szerint a két elnök korábban abban is megállapodott, hogy előkészítteti a személyes találkozó lehetőségét. Az időpontról még nem született megállapodás, ám a lehetséges helyszínként mindkét fél Moszkvát nevezte meg.

Hamis videókra figyelmeztet a Pentagon

Oroszország egy, az ukrán katonák által az oroszokkal szembeni agressziót bemutató propagandavideó elkészítésével ürügyet teremthet Ukrajna megszállására - jelentette ki John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője.

"Van olyan információnk, hogy az oroszok valószínűleg ürügyet akarnak teremteni egy invázióhoz"

- fogalmazott Kirby. A szóvivő szerint Moszkva azt tervezi, hogy olyan hamis videófelvételt mutatnának be, amelyen ukrán katonák támadnának meg "orosz ajkú embereket az orosz szuverén területeken" és ezzel ürügyet teremtenének az Ukrajna elleni katonai fellépés megindítására.

Kirby arról is beszélt, hogy az oroszok "szemléletes propagandavideót" készítenének, amelyen megrendezett robbanások, holttestek és gyászoló emberek láthatók, akiket színészek alakítanak. A Pentagon szóvivője szerint a videóban arra is felhívnák a figyelmet, hogy az ukrán katonák nyugati fegyvereket használnak.

Arra a kérdésre, hogy a szóvivő szerint a "hamisított támadást" vajon a Kreml jóváhagyta-e, Kirby azt mondta: "azt tapasztaltuk, hogy kevés ilyen jellegű dolgot nem hagytak jóvá az orosz kormány legmagasabb szintjein". De nem tért ki konkrétumokra.

A The New York Times című amerikai napilap információi szerint Avril Haines, az amerikai hírszerző szervezeteket tömörítő Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője Lloyd Austin védelmi miniszterrel és Mark Milley tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, valamint más vezető kormányzati tisztségviselőkkel együtt, csütörtökön tájékoztatták a kongresszus tagjait és a rendelkezésre álló információkat megosztották a szövetségesekkel is.

Szerdán Joe Biden amerikai elnök arra utasította az Egyesült Államok védelmi minisztériumát (Pentagon), hogy több mint 3000 amerikai katonát helyezzen át az európai szövetségesek védelmének megerősítése érdekében. Kormányzati információk szerint az Egyesült Államok ezen a héten hozzávetőleg 2000 katonát küld az Észak-Karolina államban található Fort Bragg katonai bázisról Lengyelországba, illetve Németországba. Ezen kívül a Németországban állomásozó, úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát helyez át Romániába.

A Pentagon ezen kívül szerdán azt is bejelentette, hogy az amerikai katonai erők Európán belüli további átcsoportosítására számít, valamint több ezer katonát helyezett készenlétbe, túl azon a 8500 fegyveresen, aki a múlt héten kapott erre parancsot.

Nyitókép: John Kirby, a Pentagon szóvivője sajtótájékoztatót tart Washingtonban 2022. február 2-án. MTI/AP/Andrew Harnik