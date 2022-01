Egyre több gyerek kerül kórházba koronavírussal

Az elmúlt hetekben több ezer gyerek került kórházba az omikron variáns miatt Amerikában: a december 21–27. közötti hétnapos átlagban a gyermekek kórházi kezeléseinek száma több mint 58 százalékkal ugrott meg, 334-re emelkedett szemben az összes korcsoportra vonatkozó mintegy 19 százalékos növekedéssel – derül ki az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjainak adataiból. A CDC szerint a 18 év alatti 74 millió amerikai kevesebb mint negyede van beoltva.

A szakemberek arra számítanak, hogy a téli szünet után, az iskolai oktatás kezdetével még ennél is jobban megugranak majd az omikronos esetszámok: azt ugyanakkor korainak tartják kijelenteni, hogy súlyosabb lenne az omikron okozta fertőzés a kicsik esetében. A változat megnövekedett fertőzőképessége lehet a legfontosabb tényező, amely a kórházban kezelt gyermekek számát emeli, írja a Reuters.

Sok az immunitás nélküli gyermek

"Ez a variáns több embert fertőzhet meg, és több embert is fertőz meg. Látjuk, hogy a számok emelkednek, látjuk, hogy a kórházban kezelt gyermekek száma is nő. Az öt év alatti gyermekek zömében továbbra is oltatlanok, így még mindig viszonylag körükben az, aki a vírussal szemben nem rendelkezik immunitással" –- mondta Jennifer Nayak, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője és gyermekorvosa.

New Yorkban, ahol az Egyesült Államokban az egyik legmagasabb az átoltottsági arány,

az 5–17 éveseknek csak 40 százaléka kapott már két adag vakcinát,

szemben a felnőttek több mint 80 százalékával. Az 5 év alatti amerikai gyermekek számára nincs még engedélyezett vakcina.

Alacsony az átoltottságuk

A kisgyermekek átoltottsági aránya tehát jóval alacsonyabb, mint más korcsoportoké, sok család ugyanis habozik a vakcinával kapcsolatosan. Az 5–11 éves amerikai gyermekek kevesebb mint 15 százalékát oltották be két adaggal azóta, hogy október végén engedélyezték a Pfizer oltását a korosztály számára.

A koronavírussal kórházba kerülő gyerekeknél légzési nehézségeket, magas lázat és kiszáradást tapasztalnak az orvosok.

"Segítségre van szükségük a légzésben, az oxigénellátásban, extra hidratálásra van szükségük. Eléggé betegek ahhoz, hogy kórházba kerüljenek, és ez ijesztő az orvosok és a szülők számára is" – mondta Rebecca Madan, a New York-i Egyetem Langone Health kórházi rendszerének fertőző betegségekkel foglalkozó gyermekorvos szakembere.

Az új évben is várják az esetszámok megugrását

Az esetek megugrása akkor következett be, amikor az iskolák a téli ünnepek miatt bezártak. Kutatások szerint a koronavírus gyermekek közötti átvitelének jelentős része az iskolákon kívül történik. Madan és mások arra számítanak, hogy az ünnepi összejövetelek miatt a gyermekek körében újabb megugrást tapasztalnak. A CDC szerint enyhe betegséget okoz az omikron

Köhögés, emésztési problémák és fáradékonyság jellemzi a variáns okozta megbetegedéseket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az emlékeztető oltások nagyon fontosak a variánssal szembeni védelem kialakítására. Rochelle Walensky, a CDC igazgatója arról számolt be, hogy enyhe megbetegedéseket tapasztalnak az omikron kapcsán.Köhögés, emésztési problémák és fáradékonyság jellemzi a variáns okozta megbetegedéseket.Felhívta a figyelmet arra, hogy az emlékeztető oltások nagyon fontosak a variánssal szembeni védelem kialakítására.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: GeorgeRudy/Getty Images