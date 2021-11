Európai kórkörkép: a németek karácsonya szörnyű lehet, máshol az oltatlanokat korlátozzák

A régió országai különböző módszerekkel próbálnak hatni azokra, akik nincsenek oltva: az őket érintő kijárási tilalmaktól a bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférésen át sokféle módszer létezik erre. Nyugat-Európában 60 százalék körüli az átoltottság, a keleti részen azonban ennek nagyjából a fele.

A WHO adatai szerint az előző héthez képest 5 százalékkal ugrott meg a halálozások száma Covid kapcsán Európában, miközben a világ összes további régiójában esik, írja a Euronews.

Magyarország

A vírusadatok kezdik a tavaly őszi lezárások idejét visszahozni: már tízezer fölött van a friss napi fertőzöttek száma, ezért szombat nulla órától zárt terekben kötelező a maszk viselése, kivéve az irodákat és az edzőtermeket.

Az iskolák dönthetnek, hogy követelnek-e maszkviselést.

A kormány döntött, az 500 fő fölötti rendezvényekre védettségi kell (de ezen kívül nemigen van különbség az oltott és az oltatlan emberek lehetőségei között), az egészségügyben pedig a harmadik oltás is kötelező. A budapesti fürdőket szombattól csak védettséget igazoló dokumentummal lehet látogatni. A tetőzés matematikai szempontból november végére vagy december elejére várható. A kormány mindenkinek javasolja a harmadik oltást.

Németország

A legfrissebb fertőzöttségi adatok szerint egyetlen nap alatt több mint 65 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal: a megszorításokkal kapcsolatos döntések már megszülettek, ha a parlament felső háza is elfogadja azokat, életbe is léphetnek. A munkahelyeken túl a tömegközlekedést is érintik majd a szabályok, negatív teszt, átesettséget igazoló dokumentum vagy oltási igazolvány felmutatása mellett kerülhetők majd csak el a korlátozások.

"Jelenleg súlyos vészhelyzet felé tartunk. Igazán szörnyű karácsonyunk lesz, ha most nem teszünk ellenintézkedéseket"

– mondta Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet, a német járványvédelmi ügynökség igazgatója. Felszólított a tömegrendezvény törlésére is.

Az átoltottság jelentős növelésére szólított fel, hogy az arány a jelenlegi 67,7 százalékról jóval 75 százalék fölé emelkedjen. Egyes német régiókban az arány mindössze 57,6 százalék.

Angela Merkel leköszönő német kancellár drámainak nevezte az ország helyzetét, Jens Spahn egészségügyminiszter arra kérte az orvosokat, ne legyek nagyon szigorúak és akár kevesebb mint fél évvel a második adag oltás felvétele előtt is adják be a harmadik adagot.

Svédország

A száz fő fölötti létszámmal rendezendő eseményeken december elsejétől csak oltási igazolvánnyal lehet majd részt venni az országban, és visszavonták azt a november elseji intézkedést is, miszerint kétszer oltottakat nem tesztelnek.

Az országban még 1000 alatt van a napi új fertőzöttek száma, de mivel nincsenek izolálva más országoktól,

készülnek a számok romlására.

Az országban nemrég, szeptember végén oldottak fel minden korlátozást a koronavírussal kapcsolatosan.

Csehország

Soha nem látott fertőzésszámai miatt szigorít az ország: az oltatlanok teszt birtokában sem mehetnek tömegrendezvényekre, bárba, étterembe vagy hotelbe. A több mint 22 ezres napi fertőzésszám a korábbi rekordjaiktól nagy ugrásra áll: alig egy hete csak 8000 volt ez a adat.

Szlovákia

Észak szomszédunk is az oltatlanokat korlátozza: a javasolt intézkedések között szerepel, hogy az oltatlan embereket kitiltják minden nem alapvető fontosságú üzletből, bevásárlóközpontból, edzőteremből, uszodából és szállodából. Nem vehetnek részt semmilyen nyilvános tömegrendezvényen, sporteseményeken sem.

Az oltatlan emberek negatív teszttel járhatnak majd a munkahelyükre.

Ha a helyzet nem javul a következő három hétben, a kormány kész még több korlátozást bevezetni. A 45 százalékos átoltottságú országban már 8000 fölött jár a napi fertőzöttek száma. A bársonyos évfordulójának közeledtét felhasználva maszk nélkül tartottak az oltásellenesek tüntetéseket tiltakozásképp.

Belgium

A maszkviselés mellett, ha lehet, arra kérnek mindenkit, otthonról dolgozzon: december 13-ig ez heti négy nap, azt követően három nap lehet. Tíz év fölött mindenkinek maszkot kell hordania köztereken, az öt év fölöttiek oltása pedig amint csak lehet, megkezdődik, és önkéntes lesz.

Olaszország

A mediterrán ország még tovább szigorított: ha valakiről például úgy tűnik egy vonatút során, hogy fertőzött, a vonatot megállíthatják. A taxisoknak maszkot kell viselnie és csak a hátsó ülésen szállíthatnak maximum két utast. Fertőzésszámuk jelenleg 5000 fölötti, naponta több tucat ember hal bele a vírusba az országban.

Ukrajna

A halálozások napi száma 832-vel új rekordot állított be, Vologyimir Zelenszkij ezért azoknak, akik két oltást vesznek fel, ezer hrivnyás pénzjutalmat ígér, ami megközelítőleg 12 ezer forint. Ez a jelenlegi ukrán minimálbér hatodának felel meg. Az átoltottság mindössze 20-25 százalék lehet.

Ausztria

Átfogó korlátozásokat vezetnek be hétfőtől, az iskolák távoktatásra állnak át. Januártól pedig

jöhet a Covid-19 elleni védőoltás kötelezővé tétele.

A korlátozások, amelyek szerint csak a munkahelyre történő bejárás, illetve az alapvető szükségleti cikkek beszerzése céljából lehet az embereknek otthonukat elhagyni, mindenkire érvényesek lesznek. E hét elején a korlátozást már bevezették az oltatlanok számára. A korlátozásokat 10 napra vezetik be és egyszer 10 nappal meghosszabbíthatóak.

A határátlépéshez már most is csak negatív PCR-tesztet fogadnak el az oltatlanoktól. Lakosaik közül az oltatlanokra kijárási tilalom vonatkozik. Ennek betartását rendőrök ellenőrzik, a büntetés akár 1450 euró is lehet. Az ország átoltottsága 64 százalékos, amit a kancellár szégyenteljesen alacsonynak nevez.

Hollandia

Részleges, háromhetes lezárások kezdődtek az országban múlt szombaton, miután soha annyi pozitív teszt nem született az országban egy hét alatt, mint jelenleg: több mint 110 ezer. Mindez a 84 százalékos átoltottság ellenére van így. Az intézkedés ellen tüntetésen is tiltakozott a hollandok egy része.

Bulgária

Jelenleg itt a legmagasabb a halálos áldozatok aránya: egymillió emberre 283,58 halott jut. A bolgár kórházak kénytelenek ideiglenesen felfüggeszteni minden nem sürgősségi műtétet, hogy több orvos tudja kezelni a koronavírusos betegeket. Ugyanakkor a szülők országszerte tiltakoztak egy intézkedés ellen, amely azt követeli, hogy az iskolásokat heti egyszer teszteljék, és az oltási igazolványokat is ellenzik a 23 százalékos átoltottságával uniós sereghajtó államban.

Románia

Már nincs hely a halottasházakban, annyira kemény a helyzet: öt ország, köztük hazánk is felajánlotta segítségét. Jelenleg talán csökkenő a tendencia a halálozások terén, de így is 724,42 pozitív román állampolgár jut egymillió lakosra.

Szerbia

Az átoltottság régóta 43 százalékon stagnál, a kormány ezért újra bevezetett néhány intézkedést, például a bárok, kávézók, éttermek és más nyilvános helyek este 10 óra után védettségi igazolványt kérnek vendégeiktől.

Néhány orvos perrel fenyegetőzik,

mert a kórházakban uralkodó körülmények arra kényszerítették az egészségügyi dolgozókat, hogy kizárólag koronavírusos betegek kezelésére koncentráljanak. Ana Brnabić miniszterelnök visszautasította ezt a kritikát.

Eközben a belgrádi temetőben a hatóságok szerint naponta átlagosan 65 temetést tartanak, míg a járvány kitörése előtt 35-40-et. A sírásók kénytelenek vasárnap is temetni az embereket – amit jellemzően nem tettek –, hogy megbirkózzanak a terheléssel.

Görögország

Már az ötödik hullámmal küzd az ország, mely a nyári turistaáradat eredménye lehet. A napi esetszám 6000 fölötti, már a magánkórházakban dolgozó orvosokat is arra kérik, segítsenek be az ellátásba.

Dánia

Múlt pénteken Dánia ismét bevezette a védettségi igazolvány használatát, mivel az esetek számának növekedése közepette a koronavírust ismét kritikus betegségnek nyilvánította. A következő egy hónapig kötelező érvényes igazolványt felmutatni ahhoz, hogy a dánok éjszakai szórakozóhelyekre vagy kávézókba mehessenek, illetve hogy az éttermekben beltérben foglalhassanak helyet.

A 15 éven felülieknek fel kell mutatniuk az igazolványt, ha olyan szabadtéri rendezvényeken vesznek részt, ahol a résztvevők száma meghaladja a 2000 főt.

Franciaország

Az ország ötödik hullámon megy keresztül, a fertőzések száma folyamatosan emelkedik. November 17-én 20 294 új esetet találtak, ami augusztus vége óta a legmagasabb napi adat.

A napi esetek száma egy hét alatt 60 százalékkal emelkedett, a kórházi kezelések száma pedig több mint 10 százalékkal nőtt.

Az átoltottság 75 százalékos, de decembertől a 65 év fölöttiek védettségi igazolványa csak akkor marad érvényes, ha felveszik a harmadik adagot is.

