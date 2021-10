Nem is lehetett volna éles töltény a forgatáson: friss részletek Alec Baldwin pisztolyos balesetéről

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Joel Souza rendező és Reid Russell operatőr vallomásaiból a Rust című film forgatásán bekövetkezett baleset kapcsán. Mindkét férfi beszámolt arról, hogy az aznapi forgatás már korábban is nehézségekkel terhelt volt, mivel a szálláskörülmények és a fizetés körüli viták miatt egy operatőrcsapat távozott.

Mindennek eredményeképp aznap egyetlen kamerával tudtak csak dolgozni, írja a CNN, de ez sem forgott akkor, amikor Baldwin, aki úgy tudta, hideg fegyvert, azaz töltényt nem tartalmazó pisztolyt kapott, amivel meglőtte Halyna Hutchins operatőrt és a rendezőt.

A vallomás szerint három ember kezelte aznap a forgatáson a fegyvereket. Baldwin épp egy olyan jelenetet gyakorolt, amelyben a bal oldalán található pisztolytáskából kell előrántania a fegyvert. Mielőtt Baldwin megkapta a pisztolyt, egy fegyvermester, valamint az első rendezőasszisztens, David Halls feladata lett volna arról megbizonyosodni, hogy nem jelent senki számára veszélyt az eszköz.

Nem lehetett volna éles töltény a helyszínen

Az ügy nyomozója szerint Souzának nincs tudomása arról, hogy aznap bárki ellenőrizte volna, hogy valakinél van-e éles töltény a forgatáson.

"Az egyetlen dolog, amit ellenőriznek, az az, hogy a lőfegyverekben éles lőszer legyen. Joel Souza kijelentette, hogy a helyszín közelében vagy környékén soha nem lehetett volna éles lövedék" - áll a vallomásban.

Reid Russell is megerősítette, hogy Alec Baldwin épp gyakorolt a fegyverrel azért, hogy mind tudják, pontosan hol lesz a karja, amikor előveszi a fegyvert. Nem tudja, miért sült el végül a fegyver.

Voltak előjelek

Az anyag szerint aznapra három fegyver volt előkészítve a forgatásra, amelyek közül David Halls elvett egyet, abban a tudatában, hogy az nincsen töltve.

A rendezőasszisztenssel kapcsolatosan egy sorozat kapcsán is előkerültek már problémák fegyverbiztonságot érintő kérdésekben, illetve az is kiderült, hogy egy 2019-es filmforgatáson azért bocsátották el, mert váratlanul elsült egy fegyver.

A Rust stábjának egy tagja szerint a baleset napján többször megkérdezték, hogy a fegyver biztonságos-e, de nem kaptak egyértelmű választ.

Három stábtag is arról tanúskodott, hogy a forgatáson nem voltak rendszeres biztonsági megbeszélések. Az egyikük Halls-szal kapcsolatos kemény kritikát is megfogalmazott.

"A személyével kapcsolatos eddigi jelek miatt a karrierjének már véget kellett volna vetni. Mégis itt volt és felháborító helyzetekbe hozta a stábot. Nehéz belegondolni, hogy bárki más is meghalhatott volna aznap" - mondta egyikük.

A forgatáson Hannah Gutierrez volt a fegyvermester, aki nemrég szerzett képesítést, ahogyan arról egy podcastben beszélt. Elmondása szerint a fegyvermester munkája a színészek fegyveröv viselésére történő betanításától a célzáson át a lövészetig terjed.

A halált okozó baleset előtti napokban legalább

kétszer sült el már váratlanul fegyver a Rust forgatásán:

október 16-án történtek az esetek, szintén olyan fegyverrel melyet korábban muníció nélküliként jelentettek be. A Los Angeles Times információi két stábtagtól származnak az esetekről. Ezekben senki sem sérült meg, és azt sem tudni, hogy ezen a napon éles lövedék volt-e a fegyverekben. A film producerei állításuk szerint a halálesetig nem tudtak arról, hogy biztonsági problémák vannak a forgatáson.

A kizsákmányoló Hollywood is hibás

A Halyna Hutchins emlékére amerikai idő szerint vasárnap este tartott virrasztáson a filmes szakszervezetek nagy létszámban képviseltették magukat, írja a The Guardian. Az esemény a megemlékezés mellett párbeszédet is kezdeményez a forgatásokon használt fegyverekkel kapcsolatosan, illetve felhívja a figyelmet a hollywoodi munkakörülményekre is.

Ezra Riley, Halyna Hutchins barátja arról beszélt az eset kapcsán, hogy neki is munkát ajánlottak a Rust forgatásán, de nem fogadta el azt a hihetetlenül alacsony bér miatt.

Tom Kang, az operatőr egy másik szakmabeli barátja megvédte a nő döntését azzal kapcsolatosan, hogy ő maradt a forgatáson: azt mondta, nem az a típus volt, aki elsétál, nagyon sok energiát, felkészülést fektetett már a filmbe, ami miatt sok időt töltött fiától távol.

"Az ember azt teszi, amit mindenki mindig: elfogadja a hosszú munkaidőt. A producerek feltételezik, hogy az emberek ezt elfogadják, mert eddig is megtették. A rendszerszintű problémák is hozzájárultak az esethez" - mondta.

Nyitókép: A forgatás helyszínéül szolgáló Bonanza Creek farm bejárata Santa Fe közelében, Új-Mexikóban (Mostafa Bassim Adly/Anadolu Agency/Getty Images)