Választani kell Székelyföldön, melyik koronavírusos beteg jut lélegeztetőgépre

Drámainak nevezte a romániai helyzetet Tar Györgyi. Hargita megye tisztifőorvosa arról beszélt, hogy soha nem gondolta volna, hogy választania kell a páciensek közül a kapacitás függvényében, hogy ki kerüljön lélegeztetőgépre és ki ne, kinek van nagyobb esélye a túlélésre.

"Ez nagyon fájdalmas. Amikor láttuk, hogy Olaszországban és Spanyolországban a kollégák kénytelenek ilyen döntéseket hozni, az rosszul esett, és reméltük, hogy nem fog ide eljutni a helyzet. De sajnos ide is eljutott" - fejtette ki.

Tar Gyöngyi

az alacsony átoltottsággal magyarázta a mostani drámai helyzetet.

Székelyföldön kevés koronavírusos eset volt az ország többi részével szemben, de ez a helyzet visszacsap, mert alacsony a védettség - mondta.

Volt olyan hely, ahol az oltók többen voltak, mint a beoltottak - érzékeltette a helyzetet. Tar Gyöngyi közölte, hogy a román átlag 33 százalék, ezzel szemben Székelyföldön 20-21 százalékos a beoltottság, ami szerinte fájdalmas.

Csalódtunk, mert az orvosokon, a személyzeten, az oltóközpontokon vagy a rendelkezésre álló oltóanyagok nem múlott - tette hozzá.

Hargita megye tisztifőorvosa arról is beszélt, hogy

a román egészségügy kapacitásának a határán áll.

A betegek magyar kórházakba szállítása csak a határ közelében élőkön tud segíteni. A székelyek számára a nagy távolság miatt ez nem megoldás - tette hozzá Tar Gyöngyi.

Magyarország 50 beteget vesz át Romániától intenzív ellátásra

Magyarország segít Romániának, és 50 koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető kiemelte: Romániában rendkívül komoly kihívásokkal küzdenek a járványhelyzet tekintetében, "nagyon sok a súlyos beteg, nagyon sok a napi esetszám". Az elmúlt napokban folyamatosan egyeztettek Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel abban a kérdésben, hogy Magyarország miként tudna segítséget nyújtani Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben - közölte.

Elmondta: korábban lélegeztetőgépeket és favipiravir hatóanyagú gyógyszert is küldtek, azonban ennél egy nagyobb kérése is volt a romániai kormánynak. Ez arra vonatkozott, hogy Magyarország vegyen át súlyosan beteg koronavírusos fertőzötteket intenzív kezelésre, ugyanis "a romániai egészségügyi ellátórendszer leterheltsége sok esetben már a határon mozog" - mutatott rá. A szülők és tanárok kérésére sorra zárnak be az iskolák Romániában a koronavírus-fertőzéstől tartó szülők kérésére hivatkozva sorra zárnak be az iskolák, amelyeknek a jelenlegi szabályozás szerint elvileg csak akkor kellene áttérniük a távoktatásra, ha a közösségben megjelenik a fertőzés.



Szerdától több mint 300 iskola költöztette az internetre az oktatást országszerte. Ezek kevesebb mint egynegyedét záratta be a megyei tisztiorvosi szolgálat a közösségben megjelent fertőzés miatt, többségüknél a tanintézmény vezetése saját hatáskörben döntött a távoktatásra történő áttérésről, arra hivatkozva, hogy a szülők félnek az iskolába engedni a diákokat a fertőzésveszély miatt.



A média beszámolói szerint a román kormány hiába próbálta az oltáskampányt azzal népszerűsíteni, hogy engedélyezte a jelenléti oktatás folytatását a beoltott diákok és tanárok számára azokban az osztályokban, ahol felütötte fejét a fertőzés: az intézményvezetők számára egyszerűbb megoldás az egész iskola bezárása.



Bukarestben az iskolák egynegyede már bezárt. Jelenleg a főváros és környéke az ország legfertőzöttebb térsége: Bukarestben a lakosság 15,1, a fővárost övező Ilfov megyében pedig a lakosság 15,5 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést az utóbbi két hétben. Hétfőtől legalább kéthetes időtartamra Ilfov megye valamennyi iskolája online oktatásra tér át.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai összegzése szerint az utóbbi 24 órában tovább súlyosbodott a járványhelyzet, újabb 15 733 embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, ez csaknem 30 százalékkal több az utóbbi két hét átlagánál. Kedd óta újabb 382 koronavírusos beteg halt meg, ami csaknem 60 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot.



Romániában jelenleg több mint 17 ezer fertőzöttet kezelnek kórházban, az intenzív terápián ápolt súlyos betegek száma szerdán 1676-ra emelkedett.

Nyitókép: MTI/AP/Andreea Alexandru