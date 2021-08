Harmadik oltás: így áll hozzá a világ

A szakemberek közt sincs konszenzus arról, szükséges-e jelenleg a harmadik oltás, és ha igen, akkor hány hónappal a második adag felvételét követően: a WHO arról nyilatkozott, nem kellene addig széles körben elérhetővé tenni ezt a lehetőséget, amíg világszerte minden veszélyeztetett nincsen beoltva, és az Európai Unió is annak a véleményének adott hangot hivatalosan: nem látja annak okát, hogy a legszélesebb populáció számára elérhetővé tegyék tagállamaik az emlékeztető oltást.

Amerikában ugyanakkor a második adag után nyolc hónappal jön a harmadik oltás, hazánkban pedig ennél is kevesebb, négy hónap elteltével veheti fel bárki a következő adagnyi vakcinát.

A gyártók álláspontja

A Reuters összeállítása szerint a Pfizer már régóta dolgozik kifejezetten harmadik, emlékeztető oltásnak szánt formulán: Amerikában meg is kezdték ennek engedélyeztetési folyamatát, míg az EU szabályozó testülete,

az EMA a közeljövőben kaphatja majd meg az anyagot, amely alapján dönthet a módosított Pfizerről.

A Moderna az eredeti oltásokhoz képest fele akkora adag hatóanyagot tartalmazó emlékeztető vakcina gyártásáról döntött korábban. Az amerikai gyógyszercég azt nyilatkozta, hogy 4-6 hónappal a második adag beadását követően 94-ről 93 százalékosra csökkent oltásuk hatékonysága, ami gyakorlatilag nem jelent változást, de ennek ellenére is úgy vélekedik a gyártó, hogy még a téli szezon előtt szüksége lesz harmadik adagra azoknak, akik az általuk gyártott vakcinát vették fel. Az AstraZeneca még csak vizsgálja egy harmadik adag szükségességét.

Európa megfontoltabb

Az európai országok közül Ausztria 9 hónapos különbséggel, október közepétől kínál majd emlékeztető oltást minden állampolgár részére elérhető rendszerben, csakúgy, mint Magyarország, ám itthon 4-6 hónap után jöhet a harmadik adag vakcina.

Ilyen széles körben elérhető emlékeztető oltást csak Oroszország kínál a régióban, itt fél évvel a kezdeti immunizáció után jöhet a harmadik oltás.

Belgiumban az immunhiányos betegek kaphatnak a jelenlegi álláspont szerint harmadik adagot, az idősek és az idősotthonok lakóinak oltása egyelőre még megfontolás része. Nagy-Britanniában ősszel az idősek és a veszélyeztetettek újraoltása válhat esedékessé a jelenlegi álláspont szerint, de konkrét döntés nincs erről csakúgy, mint Csehországban, ahol felmerült egyes csoportok emlékeztető oltásának szükségessége.

Finnország dolgozik még stratégiáján, Franciaországban ugyanakkor szeptemberben az idősek és a veszélyeztetettek kapnak oltást, akárcsak Németországban. Svédországban ősszel a veszélyeztetetteteket oltják, a többieknek 2022-ig kell várniuk. Svájcban is csak jövőre akarják újraoltani a népességet vagy annak egy részét. Szlovéniában még nem döntöttek.

Keleti oltás után sok helyen jár új adag

A világ távolabbi tájait is megosztja a harmadik oltás kérdése. Brazíliában a Butantan Intézet szakemberei szerint évente lesz szükség újraoltásra, Kanadában a veszélyezettetek már megkaphatják azt.

Kínai vakcina után sok helyen jár harmadik adag oltás:

Chilében a Sinovac, Kambodzsában pedig a Sinovac és a Sinopharm oltásaival immunizáltak kaphatják meg azt. Törökország is a Sinovac-kal oltottak számára teszi elérhetővé a harmadik oltást. Az Egyesült Arab Emirátusok és Bahrein már engedélyezte a Sinopharmmal oltottak harmadik oltását, az emirátusok pedig a veszélyeztetettek számára is hamarosan elérhetővé teszi azt. Thaiföldön az egészségügyi dolgozók kapnak mRNS-oltást, miután eredetileg a Sinovac vakcinájával immunizálták őket. Uruguay is alternatívát ad a Sinovac oltásával immunizáltaknak.

A Dominikai Köztársaság önkéntes alapon júliustól bárkinek ad harmadik adag vakcinát, Ecuador viszont a veszélyeztetetteken túl akkor immunizál, ha most zajló vizsgálataik erre alapot adnak. Izrael a negyven év fölöttieket oltja újra az egészségügyi dolgozókon túl.

Szingapúr is tervezi a harmadik oltást, Dél-Korea viszont már döntött a teljes népesség 2022-es újraoltásáról.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György