Tízezreknek kell menekülniük otthonukból az árvíz elől Nyugat-Európában

A hollandiai Limburg tartományban fekvő Maastricht több városrészét kiürítik – jelentették be a helyi hatóságok. Azt mondták, hogy a Maas folyó az éjszaka folyamán várhatóan lakott területeket fog elárasztani. Roermondban szintén evakuáltak városrészeket, több száz embernek kellett elhagynia otthonát.

A hollandiai folyók vízszintje a Németországból és Belgiumból érkező víztömegek miatt gyorsan emelkedett. A hadsereg több száz katonát küldött segítségül.

A holland királyi pár csütörtök este az árvíz sújtotta térségbe utazott, ahol helyi polgárokkal és polgármesterekkel találkozott.

További négy embert eltűntként tartanak nyilván – jelentette a belga Belga hírügynökség.

Heavy rainfall in Belgium is resulting in flooding so much that cars are floating down with the stream.



Scenarios like this are worsening because of the #climatecrisis. No more with leaders and corporations with their performative climate theater. Time for BOLD action now. https://t.co/FQxWy91QqR