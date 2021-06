Elmulasztotta a június 10-i határidőig benyújtani a Szputnyik V vakcina orosz fejlesztője a tesztadatokat az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felé, így a vakcina uniós jóváhagyása „valószínűleg szeptemberig, de lehet, hogy év végéig” késlekedni fog – jelezte egy névtelenséget kérő német kormányzati forrás a Reuters hírügynökségnek.

A Portfolio arra emlékeztet, korábban arról volt szó: májusban, de legkésőbb júniusban már jóváhagyhatja az EMA a Szputnyikot, így az az uniós oltásigazolásnál is előnyt jelentene, illetve a magyarok külföldi utazását is könnyítené.

A hírügynökség másik forrása azt mondta, hogy a Szputnyik V vakcinát fejlesztő orosz Gamaleja Intézet azt ígérte: a jövő hét végéig, de legkésőbb június végéig átküldi a tesztadatokat az EMA-nak. Ha ez így lesz, akkor azok kiértékelése után valóban reális, hogy szeptemberre csúszhat az EMA jóváhagyása, de akár év végére is.

Ugyanakkor az orosz fél közölte, hogy a klinikai tesztek eredményeit átadták az EMA-nak, és pozitív visszajelzéseket kapott a gyakorlati tapasztalatokról. A jóváhagyás ütemezése az EMA döntése, de a Szputnyik V fejlesztői szerint két hónapon belül kiadható az uniós engedély.

Az EU-ban először a magyar kormány rendelt a vakcinából kétmillió dózist, aminek döntő többségét be is adták idehaza, így csaknem egymillió magyarnak az oltása az EMA jóváhagyása nélkül nem kerülhet rá az uniós oltásigazolásra. Ettől függetlenül, saját hatáskörben, az országok akár dönthetnek úgy is, hogy elfogadják ezt az oltást.

Két hete Szlovákiában is elindult a Szputnyikkal az oltás, második uniós tagállamként.

Korábban Németország is jelezte szándékát, hogy vásárolna az orosz vakcinából, ezért Angela Merkel kancellár is sürgette az EMA vizsgálatának felgyorsítását, mert a német hatóságok az uniós engedélyhez kötötték az oltóanyag beszerzését.

Nyitókép: Bruzák Noémi