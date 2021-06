Ennyit érhet félmilliárd adag oltás

Joe Biden elnök 500 millió adagos ígérete a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett vakcinájára vonatkozik, a szállítást augusztusban kezdik majd meg. Száz alacsony és közepes bevételű ország kaphat mindenféle ellentételezési kötelezettség nélkül a vakcinákból, melyekből 200 millió adagot még az idén szétosztanak, míga maradék 300 milliót 2022 júniusáig juttatják el a célországokba. A COVAX mellett az Afrikai Unió programján keresztül osztják el az oltást. Matshidiso Moeti, a WHO Afrikáért felelős igazgatója szerint monumentális lépést tett ezzel az Egyesült Államok, írja a BBC.

A britek által felajánlott 100 millió adagnyi vakcina nagy részét is a COVAX juttatja majd el a felhasználás helyszínére, nagyjából 20 százalékot juttatnak el direktben olyan országokhoz, amelyeknek ezekre nagy szükségük van, és külön megállapodást kötöttek Nagy-Britanniával.

Az USA már korábban is felajánlott 80 millió adag vakcinát, egyes G7-országok is tettek már felajánlásokat, és a nyár folyamán még továbbiak is várhatók. Kérdés persze, mire lesz elegendő ez az egyébként hatalmas mennyiségű vakcina. A COVAX nem kevesebb, mint 2,5 milliárd adagot kötött le korábban, de ezek az adagok csak az év vége felé futhatnak majd be. Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO igazgatója korábban azt nyilatkozta,

ahhoz, hogy szeptemberre minden ország lakosságának 10 százaléka be legyen oltva, plusz 250 millió adag vakcinára van szükség, ebből 100 millióra júniusban és júliusban.

Az eredeti COVAX-kezdeményezés szerint már idén év végére kétmilliárd adagot juttattak volna el a szükséget szenvedő országokhoz, az új cél azonban 1,8 milliárd adag a jövő év elejére.

Mindez pedig még mindig nagyon messze áll attól a 11 milliárd adagtól, amely a WHO becslése szerint ahhoz szükséges, hogy a Föld népességének 70 százaléka immunissá válhasson, ez az arány tud ugyanis szignifikáns hatást gyakorolni a terjedésre. A vakcinatermelés kapacitását is bővíteni kellene mindehhez, a G7-országok vezetőitől erre nézvést is várnak terveket.

A legnagyobb problémát az oltások elosztásában azok hiánya jelenti. A COVAX 1,1 milliárd adagot rendelt az AstraZenecának Indiában Covishield név alatt gyártott oltásából, ám az ottani második hullám hatására eddig mindössze 30 milliót kapott meg. A gyártó Szérum Intézet most a hazai igényre fókuszál, valószínűsíthetően csak év vége környékén tud újra oltásokat kivinni az országból. Egyes országokban ugyanakkor

gond van az oltásszállítás logisztikájával is,

valamint a vakcinák felvételének hajlandóságával: Afrikában ezért kellett adagokat megsemmisíteni. A WHO szerint miközben fontos az adományozás is, az afrikai országoknak először azon kell elkezdeniük dolgozni, hogy a meglevő oltásaikat beadják.

