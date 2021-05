Kitört egy kongói vulkán, ellentmondásosak a hírek arról, mekkora a veszély

Az emberek kisebb személyes tárgyaikat megragadva menekültek a szomszédos Ruandával közös határ felé, miközben a város fölött vörösen izzott az ég. A település nagy részén nem volt áram, a telefonvonalak pedig folyamatosan foglaltak jelzést adtak. A kiömlő láva elvágta a Gomától északra vezető főutat.

Dario Tedesco, a mintegy 2 milliós tóparti városban élő vulkanológus a Reutersnek brit hírügynökségnek azt mondta, hogy Goma nem tűnik veszélyeztetettnek, a láva kelet felé, a ruandai határ irányába áramlik.

Egy ENSZ-forrás szerint a világszervezett egyik helikoptere a térségben felderítő repülést végzett. Ebből az derült ki, hogy a folyékony és izzó kőzet nem Goma vagy bármely nagyobb lakossági központ felé terjed.

Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetője azt írja, a kongói vulkán keleti oldala hasadt fel és gyorsan folyó láva ömlik ki Goma városa közelében. Óriási a káosz, Goma városának keleti részén elkezdték a kitelepítést. Egyelőre nagyon ellentmondásosak a hírek, mind a lávafolyam irányáról, mind a helyzetről. Annyit lehet tudni, hogy

nem a vulkán fő kráterében történt a kitörés, hanem Goma városához közel, a vulkán oldalában hasadt fel a föld és folyik ki a láva.

Ez hasonló ahhoz, ami 2002-ben történt. Már házak is égnek és a repteret is veszélyezteti a láva. Goma városában 2 millióan laknak és még emlékeznek a 2002-es tragédiára, amikor a vulkánkitörés során gyorsan lezúduló láva Goma városának több mint 10 százalékát terítette be, 250-en haltak meg, több százezer embert kellett kitelepíteni, rengetegen vesztették el otthonukat. Ezért is a hatalmas káosz, menekültek ezrei lepték el az utakat az éjszakában, miközben vörös az ég a vulkánkitörés miatt. Már halottak is vannak a kaotikus menekülés következtében.

Az MTI értesülései szerint

a vulkánból kiáramló láva nem sokkal később elérte a vulkán déli lejtőjén fekvő Goma város repülőterét

– közölte egy helyi tisztviselő, aki szerint a helyzet súlyosbodott. Hozzátette, a korábbi, a ruandai határ felé tartó, északkeleti lávafolyam mellett egy másik is megjelent. Ez érte el Goma repülőterét, és folyamatosan tart a Kivu-tó felé tart.

Mt. Nyiragongo in Goma, (eastern) DRC erupts as we speak. What a crazy volcano... pic.twitter.com/MYodnf98WU — Martin L. Kalere ?? (@Kalereops) May 22, 2021

Észak-Kivu tartomány katonai kormányzója, Constant Ndima felszólította a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, kövessék a hatóságok utasításait.

Lava flow from the eruption of Mt. Nyiragongo in DR Congo reaches airport in Goma, authorities say. pic.twitter.com/Vg2EucBHkh — #KenyaMoja ?? (@ItsDavidMaina) May 23, 2021

Az ügyben rendkívüli ülést tartott a kormány, amely folyamatosan figyelemmel követi a történéseket.

A szakértőket az aggasztja, hogy a Nyiragongónál az elmúlt öt évben megfigyelt vulkáni tevékenység az 1977-es és 2002-es kitöréseket megelőző években tapasztaltakhoz hasonló.

