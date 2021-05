Az Egyesült Államokban már 600 ezer kiskamaszt beoltottak

Az Egyesült Államokban összesen 17 millió 12–15 év közötti kiskamasz vált jogosulttá a koronavírus elleni oltásra azáltal, hogy a gyógyszerengedélyezési hatóság, az FDA megadta a vészhelyzeti használatbavételi engedélyt az életkori csoport számára a sikeres klinikai teszteket követően. Az engedélyt már egy hete kiadták, de múlt csütörtökön kezdődött meg érdemben a korosztály oltása - ekkortól adja be a legtöbb kórház és patika a Pfizer vakcináját kiskamaszoknak, írja az NBC.

Jelenleg ez az egyetlen koronavírus elleni oltástípus, amely rendelkezik engedéllyel ebben az életkori csoportban. A 18 év alattiak kizárólag a Pfizer vakcináját kaphatják – hazánkban a 16–18 év köztiek oltását kezdték meg egyelőre a vakcinával –, az Amerikai Egyesült Államokban 3,5 millió 18 év alattit immunizáltak már vele.

Amerikában a koronavírusos megbetegedések 13 százaléka gyermekek körében következett be a statisztikában szereplő esetekből. Hazai friss adat nem ismert, de tavaly novemberi számok szerint itthon is 10,4 százalékos a gyermekek érintettsége a betegségben. Körükben ritkábban fordul elő megbetegedés és kevesebbszer is fordul válságosra vagy életveszélyesre a koronavírussal fertőzöttek állapota, ugyanakkor haltak meg Magyarországon is gyermekek a SARS-CoV-2 miatt, illetve esetükben

fennáll a sokszervi gyulladás szövődményének kockázata is.

Hazánkban is több tucat gyermek életét mentették már meg kórházban az állapot kialakulását követően - ez a jelenség a második hullámban jelent meg hazánkban.

Amerikában épp ezért a gyermekeket és persze a szüleiket is biztatják arra, hogy kérjék az oltást.

"A világjárvány beleszólt iskolai tanulmányaitokba, munkakeresésetekbe, bevételeitekbe, társas kapcsolataitokba" – mondta Andy Slavitt, a kormányzat koronavírus-tanácsadója. "Olyan stresszt éltetek meg, amilyet korábban valószínűleg még nem. Generációtok már megmutatta nekünk, hogyan teszitek jobbá a világot. Az oltás beadatása része ennek: ti lehettek az a generáció, amely jobbá teszi a dolgokat." A sokszervi gyulladás tünetei

A gyermekben tünetmentes fertőzés után is kialakulhat a szövődmény, ne nyugodjunk meg attól, hogy úgy hisszük, nem volt koronavírusos.

Fontos gyanús tünetek esetén azonnal orvoshoz fordulni. A következő tünetek utalhatnak a betegségre: tartósan magas lá, változatos bőrkiütések, kötőhártya-gyulladás, nyaki nyirokcsomó-duzzanat, gyengeség, elesettség, babáknál aluszékonyság, terhelés során jelentkező korai kifáradás, izomfájdalom, végtagfájdalom, erős hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vörös, cserepes ajkak, a nyelv elváltozásai, a tenyerek és talpak duzzanata.A gyermekben tünetmentes fertőzés után is kialakulhat a szövődmény, ne nyugodjunk meg attól, hogy úgy hisszük, nem volt koronavírusos.Fontos gyanús tünetek esetén azonnal orvoshoz fordulni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com