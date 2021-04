Erre érdemes figyelni, amikor egy ország nyitni kezd

A tömeges oltási kampányok elindulásával párhuzamosan a világ egyes országai fellélegezve indulnak el a nyitás útján, míg mások továbbra is a bezártságban élnek. A The Guardian cikke Chile és Izrael példáját teszi a mérleg két serpenyőjébe: ugyanolyan jól haladnak átoltottság terén, de miközben Izrael igyekszik kitapasztalni azt, mi lesz majd az új normális, addig Chile ismét lezárásokat kellett, hogy bevezessen – a magyar nyitás küszöbén is érdemes tanulmányozni ezen országok példáját, hogy ne essünk bele a dél-amerikaiak hibájába.

Izraelben a világ leggyorsabb immunizációs kampányának következményeként a halálozások, a hospitalizációk és az új esetek száma is nagy mértékben visszaesett. A kilencmilliós ország lakosságának több mint fele kapott már legalább egy adagot a Pfizer oltásából,

az élet pedig szinte teljesen visszatért a pandémia előtti szintre.

A boltok és a szállodák megnyitották kapuikat, újra lehet moziba és színházba menni. Nem minden korlátozás szűnt meg ugyanakkor: maszkot továbbra is kell viselni és a beltéri találkozásokat továbbra is limitek közé szorítják. Eran Segal biológus számításai szerint a januári csúcshoz képest az új esetek száma 96, a kritikus állapotú páciensek száma 91, míg a halálozások száma 85 százalékkal esett vissza. Januárban volt olyan nap is, amikor 10 ezer fölött volt az új esetek száma, mára ez pár százra esett vissza.

Chilében szintén példátlanul gyorsan halad az oltási kampány Dél-Amerikához képest: a 18 milliós ország lakosainak egyharmada kapott már egy adagot a Pfizer vagy a Sinovac oltásából. Az esetszámok ugyanakkor növekedni kezdtek, aminek hatására ismét lezárásokra volt szükség.

A problémát a gyorsan haladó oltási program nyújtott fals biztonságérzet jelentette: év végén megnyíltak a határok, a chileiek elindultak nyaralni,

kontaktkutatási rendszer pedig nem működött így. Ha még az iskolák és az üzletek is újranyitottak volna, a helyzet még rosszabb lehetne.

A két ország helyzete közti különbség egyik oka lehet, hogy Izrael csak a nagyon hatékony Pfizer-oltást használja, míg Chilében a Sinovac vakcinájával is oltanak. Lehetséges ugyanakkor az is, hogy Chile túl hamar nyitott: az izraeliek jóval többet vártak a decemberben megkezdett program eredményeire, azután kezdték csak el a nyitás folyamatát.

Fontosnak tűnik tehát az, hogy ne hirtelen engedjen el egy ország minden kontrollt abban bízva, hogy az elért átoltottság már elég magas ahhoz, hogy végre újra lehessen indítani az életet. Fontos megtartani egyes alapvető intézkedéseket addig, amíg valóban elég magas lesz az átoltottság ahhoz, hogy sokkal biztonságosabban tapasztalhassa meg az új normalitást a lakosság. Chilének most sokkal több beadott oltásra lesz szüksége annak érdekében, hogy leküzdhesse a járványt, mint amennyire egyébként kis türelemmel szüksége lett volna.

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan