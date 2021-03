Virágzik a vakcinaturizmus a szomszédban

Szerbiában január elejétől lehet regisztrálni a védőoltásra. Az online regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és a regisztráló azt is kiválaszthatja, hogy a Szerbiában engedélyezett védőoltások közül melyiket kívánja megkapni. A regisztrációhoz mindössze az útlevélszámra van szükség.

A nyugat-balkáni országban eddig az orosz Szputnyik V vakcinát, valamint a kínai Sinopharm, a német-amerikai Pfizer/BioNTech, valamint a brit-svéd AstraZeneca védőoltása érhető el, a regisztrációkor az amerikai Moderna oltását is be lehet jelölni, az azonban még nem hozzáférhető Szerbiában.

A hétmilliós Szerbiában eddig több mint kétmillióan kapták meg valamely védőoltás legalább egy adagját.

A hivatalos információk szerint előbb azokat a szerb állampolgárok oltják be, akik regisztráltak, és valamilyen súlyos betegségben szenvednek, majd az egészséges szerb állampolgárokat, végül a külföldieket. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy amikor nem érkezik elegendő védőoltás valamely gyártótól, akkor előrébb kerülnek azok, akik más gyártók oltóanyagát jelölték be, vagy regisztráció nélkül is felvennék valamely vakcinát.

Így az utóbbi hetekben többször is előfordult, hogy regisztráció nélkül vehették fel a Sinopharm vagy az AstraZeneca védőoltását azok, akik megjelentek a kijelölt oltópontokon.

Sajtóbeszámolók szerint így már több ezer külföldit oltottak be Szerbiában. A legtöbben a környező országokból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Észak-Macedóniából és Albániából érkeztek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic