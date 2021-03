Már az EMA-nál kopogtat a Sinopharm

Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) igazgatója arról számolt be egy keddi európai parlamenti meghallgatáson, hogy tárgyalások kezdődtek a kínai Sinopharm oltóanyagát képviselő céggel, ami az ügynökség vezetőjének reményei szerint oda vezethet, hogy idővel hozzáfoghatnak a kínai vakcina vizsgálatához is – írta az EU-Monitor alapján a Portfolio. A szakember reméli, hogy a tárgyalásoknak az lesz a vége, hogy idővel hozzáfoghatnak a kínai vakcina vizsgálatához is.

Az orosz Szputnyik-vakcina engedélyezésének folyamatában az üzemlátogatások vannak napirenden és egyelőre nem lehet megmondani, hogy ez a készítmény mikor kaphatja meg az EMA engedélyét. A kísérleti eredmények még nem teljesek, a gyártási folyamatról pedig egyelőre nem áll rendelkezésre információ - mondta Cooke.

