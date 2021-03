Brazil mesterterv a koronavírus ellen: repülőgépről szórnák a kézfertőtlenítőt

Egy turistaváros, Canela egyik politikusa meglehetősen furcsa ötlettel állt elő: Alberi Dias azon töprengett, vajon segítene-e, ha a levegőből szórnának fertőtlenítő folyadékot. Az ötletet egy helyi politikusok számára megrendezett találkozón dobta be, a következőképp fogalmazva:

"Sok üzletember van itt, akinek helikoptere vagy repülőgépe van... Nem tudom, létezik-e folyékony verziója a kézfertőtlenítőnek, de úgy gondolom, jó ötlet lehetne ezt a levegőből permetezni, hiszen a vírus a levegőben van" - idézte Diast a Metrópoles híroldal alapján a The Guardian.

"A vetemény permetezését is végzik a levegőből. Talán ez jó ötlet lenne, a kézfertőtlenítő nem tesz kárt semmiben"

- tette hozzá.

Az ülés résztvevői közt állítólag volt, aki nevetésben tört ki a javaslatot hallva, az internet azonban elégedetten dörzsöli a tenyerét, és örömmel élcelődik a kétségbeesett politikuson. Egy Twitter-felhasználó szerint Dias máris készen áll arra, hogy egészségügyi miniszter legyen, utalva arra, hogy a koronavírus ideje alatt már sokadszorra változik a tárcavezető személye az országban. Jair Bolsonaro elnök még valószínűleg nem ismeri ezt a forradalmi technikát, de korábban a hatástalan, legfeljebb veszélyt jelentő hidroxiklorokin használatát is népszerűsítette. Egy orvos mindezek után nem meglepő módon azért nem fogadta el Bolsonaro ajánlatát arra, hogy az ország új egészségügyi minisztere legyen, mert, ahogyan fogalmazott,

ő a tudományban hisz.

Nem Dias, de még csak nem is Bolsonaro az első politikus, aki meglehetősen furcsa, a koronavírussal kapcsolatos teóriákat oszt meg. Donald Trump előző amerikai elnök komolyan felvetette nemcsak az oleandrin használatát, hanem egy beszédében, még ha homályosan is, arra utalt, hogy fertőtlenítő a szervezetbe, esetleg a tüdőbe juttatásával le lehetne küzdeni a betegséget. Az oleandrin a virágzó leanderekből kivont készítmény, amely a CNN szerint egyetlen tanulmányban kémcsövekben vizsgálva semlegesítette a vírust - klinikai kísérletekig soha nem jutott el a szer. A fertőtlenítő injekciózásáról talán nem is érdemes sokat írni, annyira földtől elrugaszkodott elmélet - igaz, tehénvizelet ivását és kokain fogyasztását is ajánlották különböző források korábban a betegség gyógyítására.

Brazília a koronavírus-járvány 13 hónapja alatt soha nem volt még olyan rossz helyzetben, mint jelenleg. A halálos áldozatok száma már meghaladja a 280 ezret, 11,5 milliónál is többen kapták el az országban eddig a vírust, a kedden felfedezett új esetek száma pedig meghaladja a 84 ezret. Nem csoda, hogy kétségbeesettek a politikusok, komoly korlátozó intézkedéseket ugyanakkor nem vezettek be eddig az országban.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Fernando Bizerra