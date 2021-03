Alig 111 felhasználó írta az oltásellenes Facebook-tartalmak felét

A Facebookon terjedő, teljesen fals és a közösségi oldal által már tiltott információk még mindig hozzájárulnak az oltások felvételével kapcsolatos idegenkedéshez. A The Washington Post azelőtt fért hozzá a kutatáshoz, hogy azt a techóriás nyilvánosságra hozta volna: a beszámoló szerint a felhasználókat és a csoportokat 638 populációs szegmensbe osztották be, és a vakcinákhoz fűződő attitűdjüket vizsgálták. Finomabb nüanszokat is megfigyeltek, mint az egyértelműen oltástagadó kijelentések: az oltás újdonságából fakadó aggodalmak mellett a biztonságosságukkal kapcsolatosan felvetett kérdések is a vizsgált anyag részét képezték.

Az egyes szegmensekbe akár 3 millió embert is soroltak, így összességében nagyjából

egymilliárd ember tevékenysége alapján tettek megállapításokat:

ez kevesebb, mint a Facebook teljes, 2,8 milliárd fős felhasználótábora. A szakemberek megállapították, hogy abban a szegmensben, amelyben a legmagasabb volt a vakcinatagadás előfordulása, 111 felhasználó nevéhez fűződött az oltástagadó tartalmak fele. Emellett azt is megállapították, hogy a 638 szegmens oltástagadó tartalmainak felét 10 szegmensben gyártották és osztották meg.

A Facebook rendszeresen kutatja felhasználóinak attitűdjét: ennek részét képezte a mostani felmérés, illetve része a techóriás a koronavírussal kapcsolatos dezinformációkat csökkentő tevékenységének is. A Facebook tavaly hatvan egészségügyi szakértővel alakított ki partneri kapcsolatot annak érdekében, hogy a koronavírussal és az oltással kapcsolatosan tudományosan meglapozott és hiteles információkat tudjanak eljuttatni felhasználóikhoz

A kutatás azt is kimutatta, hogy

az oltástagadók és a QAnon, egy alaptalan összeesküvés-elméleteket terjesztő szervezet támogatói között komoly átfedés van.

Ez a QAnon térnyerésének egy jele is lehet: a QAnonhoz tartozók is egyre jobban képesek manipulálni a Facebook algoritmusát is annak érdekében, hogy nézeteiket minél több emberhez legyenek képesek eljuttatni.

"A QAnon ma már közegészségügyi veszélyt jelent" – mondta Sophie Bjork-James antropológusprofesszor a The Guardiannek. "Az elmúlt évben a QAnon széles körben megjelent az online oltásellenes közösségben, valamint az alternatív egészségügyi közösségben is. A Facebook-tanulmány azt mutatja, hogy egy ideig még szembesülünk ennek következményeivel" – fogalmazott.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay