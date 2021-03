Nyilvános az FBI jelentése a lakóautós robbantásról

Az FBI vizsgálati jelentéshez kötött hétfői sajtótájékoztatója szerint a robbanásban elhunyt tettes indítéka főként paranoia és több bizarr összeesküvés-elmélet lehetett. Hozzátették, hogy a férfi öngyilkosságot követett el.

A közlés szerint az elkövető pontosan megtervezte a robbanás helyét és idejét a figyelemfelkeltés és pusztítás céljából, mindemellett csökkentve a valószínűségét az esetleges áldozatoknak.

Az FBI hangsúlyozta, hogy az elkövető egyedül építette a robbanószerkezeteket, és ő volt a felelős azért, hogy működésbe jöttek.

December 25-én egy Anthony Quinn Warner néven azonosított helyi lakos röpítette levegőbe az egyesült államokbeli Nashville-ben a lakókocsiját. A férfi a detonációban meghalt.

A lakókocsiból a robbanást megelőzően bombára és a helyi lakosok evakuálásának szükségességére figyelmeztető hangfelvételt lehetett hallani, és közben zene szólt. A rendőrök ezért gyorsan elkezdték a környék kiürítését, és kihívták a tűzszerészeket. A lakóautó azonban felrobbant, még mielőtt a tűzszerészek a helyszínre érkeztek volna. A detonációban három ember megsebesült.

Kilenc, közelben parkoló autó kigyulladt, és a környéken többtucatnyi háznak betört az ablaka, negyvenegy épületben keletkeztek károk, emellett több fát is kidöntött a detonáció. A robbanásban megrongálódott az A&T amerikai távközlési vállalat telefonközpontja, ami fennakadásokat okozott mind a mobil-, mind a vezetékes telefonos szolgáltatásban Tennessee, Kentucky és Alabama államban is.