Koronavírus: hibák és aggályok a német immunizációval kapcsolatosan

Újévig összesen 12,5 millió adagnyi érkezik az uniós országokba a Pfizer és a BioNTech fejlesztette koronavírus elleni vakcinából, melyet a jövő év szeptemberéig még 200 millió adag követ majd. További 100 millió adag beszerzéséről folynak még a tárgyalások a gyógyszercéggel, amelynek oltása elsőként kapott vészhelyzeti használati engedélyt az unióban.

Az egészségügyi dolgozók beoltása Magyarországon meg is kezdődött egy szimbolikus, közel 10 ezer adagból álló első szállítmánnyal. Itthon mindenféle nem várt esemény nélkül zajlik a vakcinák beadása, ám ez egy európai országban egyáltalán nem így alakult a Reuters cikkének tanúsága szerint.

Német gondok

Németország északi partvidékén, egy Stralsundban található idősek otthonában nyolc dolgozót ötszörös adaggal oltottak be véletlenül: négyen kórházba kerültek. A nyilatkozatok szerint itt egyedi hibáról és egyedi esetről van szó.

Dél-Németországban másféle probléma merült föl: ezer adagnyit kellett a védőoltásból visszaküldeniük a hatóságoknak azután, hogy kiderült: olyan hűtődobozokban szállították a nagy mennyiségű vakcinát, amilyeneket piknikezésre vagy kempingezésénél szokás használni, ezek pedig képtelenek megtartani azt az alacsony hőmérsékletet, ami ennél a vakcinánál követelmény.

Az országot végezetül az olaszok azzal támadják: többet kapnak a vakcinából, mint amennyi a fair elosztás jegyében nekik járna.

Érzékeny szállítás

Az elkövetett hibák rámutatnak arra, ami a Pfizer és a BioNTech oltásának gyengesége: az érzékeny szállításra. A hosszú távú tároláshoz mínusz hetven fokos hőmérsékleten kell az ampullákat tartani, felhasználás előtt fel lehet őket engedni, de ekkor is 2-8 fok közt szükséges azokat tárolni.

A dél-német esetben a hatóságok azt mondták, nem használják fel a felengedett adagokat, mivel a csomagolásukban található hőmérsékletmérő szerint nem minden pillanatban tartották ezt a hőmérsékletet. Lichtenfels bajor tartomány képviseletében Christian Meissner úgy nyilatkozott: aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a hideg szállítási lánc követelményeit betartották-e.

"A Pfizer és a BioNTech szerint valószínűleg az oltás így is használható, de a valószínűleg használható nem elég" -

fogalmazott.

Az eset azután következett be, hogy az oltást már átadták a helyi hatóságoknak, a BioNTech nem is kommentálta azt. Tény ugyanakkor, hogy Spanyolországban is egynapos késedelemmel kezdődött meg az immunizációs program a szállítási hőmérséklettel kapcsolatos aggályok miatt – igaz, ezeket azóta megoldották.

Magyarázkodhatnak

Az arányos elosztással kapcsolatos aggályok azután merültek föl, hogy Németország a híradások szerint 150 ezer adagos kezdőcsomagot kapott, míg egyéb európai országok csak 10 ezerrel kezdhetik meg az oltási kampányt. Az unión keresztül beszerezhető vakcinák arányos elosztását ígérték a 27 tagállam között, ugyanakkor egyes tagországok egyedi megállapodás keretében kötöttek le további adagokat is saját maguk részére.

Egyes források szerint a németek tartományonként kaptak 10 ezer adagot, a német egészségügyminisztérium pedig olasz kérdésre sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az ország az uniós egyezségen túl még 30 millió adagnyit vásárolt a Pfizer oltásából.

Halad a kampány

Kedd reggeli adatok szerint már a 4,5 milliót is meghaladja azok száma, akik a világon valamilyen koronavírus elleni oltásban részesültek. Az Our World In Data grafikonjának tanúsága szerint nem meglepő módon az Egyesült Államok a Pfizer vagy a Moderna vakcinájával beoltott lakosai vannak a legtöbben, őket a kínaiak követik, akiket országuk fejlesztette szerrel immunizálnak, de felfér a dobogóra még Nagy-Britannia, ahol szintén a Pfizer vakcinájával oltanak.

A már beoltottak valós száma ennél magasabb is lehet, mivel nem minden országtól futottak be adatok az ünnepek óta, és a klinikai kísérletekben részt vevőket nem is tartalmazzák ezek a számok.

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti