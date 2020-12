Negyedmilliárd euróért vesz 100 millió BioNTech-vakcinát egy kínai cég, pedig...

A Fosun a hongkongi értéktőzsdére eljuttatott közleményében arról számolt be, hogy a BioNTechkel megkötött megállapodás értelmében a Pfizer/BioNTech vakcina kizárólagos fejlesztője és értékesítője lehet Kína szárazföldi részén, amennyiben erre a kínai hatóságok engedélyét is megkapja.

A BioNTech 2021-ben legkevesebb százmillió dózist szolgáltat a vakcinából Kína kontinentális területére. A Fosun előlegként 125 millió eurót fizet ki a BioNTechnek december 30-ig, a fennmaradó 125 millió eurót pedig azt követően bocsátja a német cég rendelkezésére, miután megkapja a szükséges engedélyeket a kínai hatóságoktól az oltóanyag belföldi értékesítésére.

A Fosun az éves bruttó nyereség 65 százalékát, a BioNTech pedig a 35 százalékát könyvelheti majd el a vakcina kínai forgalmának – áll a közleményben.

A Fosun mindazonáltal arra figyelmeztette részvényeseit és a potenciális befektetőket:

egyelőre nincs garancia arra, hogy Pfizer/BioNTech vakcináját valóban fejleszthetik és értékesíthetik majd Kínában.

Jelenleg összesen öt kínai fejlesztésű koronavírus-oltóanyag tart a klinikai tesztek ötödik fázisában. Ezeket egyebek mellett az Egyesült Arab Emírségekben, Brazíliában, Peruban és Pakisztánban is tesztelik.

Kína júliusban indította el azt a sürgősségi programot, amelynek keretében a hazai fejlesztésű, kísérleti vakcinák közül hármat alkalmaznak a fertőzés veszélyének különösen kitett emberek körében. Az oltóanyagok közül kettőt az állami kézben lévő Sinopharm leányvállalata, a China National Biotech Group (CNBG), a harmadikat pedig a Sinovac Biotech dolgozta ki.

November végén a Sinopharm közölte, hogy már mintegy egymillió embert oltottak be kísérleti vakcináival.

A Sinopharm mindkét vakcinája az emberi sejtekben szaporodni képtelen, inaktivált vírust tartalmaz, amely a szervezet saját immunreakcióját váltja ki. A klinikai tesztek adatai alapján mindkét oltóanyagból fejenként két dózisra van szükség a védettség kialakulásához.

A CGTN kínai székhelyű, nemzetközi hírcsatorna szerdán arról számolt be, hogy a Sinovac féle oltóanyagból csaknem kétmillió dózis tart éppen Brazília felé, ahol július óta a klinikai tesztelése is folyik. A Sinovac továbbá közölte, hogy Indonézia és Törökország számára is készítenek elő vakcinákat, gyártási kapacitásuk pedig az évi 600 millió dózist éri majd el az év végére. Jóllehet, a vállalat még nem kapta meg a forgalmazási engedélyt Kínában, de már készen áll az oltóanyagok belföldi piacra bocsátására.

A Pfizer/BioNTech vakcinájának alkalmazását már engedélyezték egyebek mellett az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban, az Európai Unió gyógyszer-felügyeleti hatósága pedig várhatóan december 23-án adja ki az oltás forgalmazási engedélyét.

Nyitókép: MTI/PA pool/AP/Jacob King