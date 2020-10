Újabb részletek a nizzai késes támadásról és lefejezésről

A hatályos szabályok szerint az intézkedés addig maradhat érvényben, amíg véget nem ér a válság. Ez a készültségi szint lehetővé teszi a rendkívüli erőforrások mobilizálását a közvetlen terrorfenyegetettség elhárítása érdekében.

A kormányfő elmondta: péntek délelőtt összeül a védelmi tanács Emmanuel Macron francia elnök vezetésével.

Csütörtökön a nizzai Notre-Dame-bazilikában egy férfi késsel megölt három embert, egyiküket le is fejezte. A támadásban hatan megsebesültek. Az ügyben a terrorellenes ügyészség nyomozást indított, a támadót meglőtték, miközben elfogták, ezért kórházba került. Az AFP francia hírügynökség rendőri beszámoló alapján azt írta: egy férfival és egy nővel a templomban végzett a támadó, a harmadik áldozat, egy nő pedig egy közeli bárban keresett menedéket, de belehalt súlyos sebeibe. Azóta kiderült, hogy egy szemtanú riasztotta a rendőrséget egy, a város által kiépített speciális védelmi rendszeren.

Nem sokkal később a rendőrök Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.

Mindkét esetben iszlamista indíttatást sejtenek a háttérben. Beszámolók szerint a nizzai merénylő azt kiabálta, hogy "Allah akbar", sőt még az orvosi ellátása alatt is ezt ismételgette.

A muszlimok csütörtökön ünneplik Mohamed próféta születésének évfordulóját.

Franciaországban délután harangszóval emlékeznek az áldozatokra.

Emmanuel Macron francia elnök a helyszínre érkezett és rendőri vezetőkkel egyeztetett a történtekről - írta a BBC.

[#AttentatNice ] Soutien indéfectible aux forces de sécurité intérieure C/#terrorisme après l'#AttaqueNice survenue aujourd'hui, déplorant 3 morts. Visite du Président de la République, E.MACRON, avec Ministre de l'intérieur G.DARMAIN et Garde des sceaux E.DUPOND-MORETTI pic.twitter.com/NJ5lyhtcym — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

A támadás ügyében a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot terrorista indíttatásból elkövetett gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt.

Az InfoRádióban Tálas Péter elmondta: az egyéni támadások megakadályozása, leleplezése nagyon nehéz feladat, a hatóságoknak most a szakértő szerint az a "szerencséje", hogy a gyanúsított életben maradt, ki lehet faggatni. A döntő kérdés hasonló esetek felderítésekor az, hogy az elkövető a hatóságok, belügyi szervek látókörébe került-e már korábban, valamint hogy a közösségi oldalakon volt-e aktivitása a cselekményével kapcsolatban - ez utóbbi ugyanis gyakori a jellemzően az interneten radikalizálódó embereknél.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője arra is utalt, hogy Emmanuel Macron francia elnök többek között egy büntethetőséget is lehetővé tevő új szabályozással is fel kíván lépni azok ellen a közösségek ellen, amelyekben radikalizálódnak a későbbi elkövetők. Ebben jelentős szerepük van különböző muzulmán köröknek, amelyeken belül nagy számban fordulnak elő – Franciaországban, Nagy-Britanniában is – szélsőséges prédikátorok és a radikalizálódást elősegítő szélsőséges vezetők. Előzmények A nizzai és az avignoni incidensre csaknem két héttel Samuel Paty meggyilkolását követően került sor. A tanárt egy moszkvai születésű csecsen fiatal lefejezte, mert Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról szóló óráján. A gyilkosság világszerte felzúdulást keltett, és kiélezte a feszültséget a Nyugat és a muszlim világ között. Franciaországban a Charlie Hebdo szatirikus hetilapnál 2015. januárban történt mészárlás óta fokozott készültség van terrortámadások veszélye miatt. A halálos áldozatok száma a helyszínen 12 volt, az elkövetők utáni hajszával együtt pedig összesen 20 (köztük a három támadó), a sebesültek száma összesen 21, közülük több súlyos sérült. Az elkövetők társait már meggyanúsították Párizsban, bírósági ügyük folyamatban van.



Nizzában 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen kamionnal hajtott az ünneplő tömegbe egy tunéziai származású férfi. A támadásban 86-an vesztették életüket, az elkövetőt végül lelőtték.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon