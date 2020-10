Tálas Péter a nizzai késelésről: egyetlen nagy előnyük van most a francia hatóságoknak

A gyanúsítottat elfogták, sérülései miatt kórházba szállították. Indítéka egyelőre nem tisztázott, de a nizzai polgármester szerint azt hajtogatta, "Allah akbar" (Allah a legnagyobb), és a lefejezés a csaknem két hete lefejezett tanár esetére utal. Úgy értékelt, terrorcselekmény történt a templomban lezajlott támadással. A rendőrség szerint magányos elkövetőről van szó, nem voltak társai. (A nizzai támadásról szóló részletes, videós összefoglalónkat itt találják.)

Valószínűleg egyéni és nem szervezett akció történt, mert utóbbihoz képest ez egy kisstílű támadás - értékelt az InfoRádióban Tálas Péter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője emlékeztetett: a történelemtanár elleni közelmúltbeli terrortámadás után a hatóságok már figyelmeztettek, egy ilyen akció számos követőre találhat.

Az egyéni támadások megakadályozása, leleplezése nagyon nehéz feladat, a hatóságoknak most a szakértő szerint az a "szerencséje", hogy a gyanúsított életben maradt, ki lehet faggatni. A döntő kérdés hasonló esetek felderítésekor az, hogy az elkövető a hatóságok, belügyi szervek látókörébe került-e már korábban, valamint hogy a közösségi oldalakon volt-e aktivitása a cselekményével kapcsolatban - ez utóbbi ugyanis gyakori a jellemzően az interneten radikalizálódó embereknél.

Sokat fejlődött a big data és az online követés is, ami nagyban segíti a felderítést végzők munkáját. Ám arra azért nem lehet számítani, hogy tömegével fognak ilyen figurákat lekapcsolni, mert ez egy nehezen megakadályozható terrorcselekmény-fajta. Ráadásul nemcsak iszlamisták követnek el késes támadást, hanem anarchisták, szélsőjobb és szélsőbal oldali emberek is - mutatott rá Tálas Péter.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője arra is utalt, hogy Emmanuel Macron francia elnök többek között egy büntethetőséget is lehetővé tevő új szabályozással is fel kíván lépni azok ellen a közösségek ellen, amelyekben radikalizálódnak a későbbi elkövetők. Ebben jelentős szerepük van különböző muzulmán köröknek, amelyeken belül nagy számban fordulnak elő – Franciaországban, Nagy-Britanniában is – szélsőséges prédikátorok és a radikalizálódást elősegítő szélsőséges vezetők.

Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier