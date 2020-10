Késes támadás történt Nizzában

A támadó a Notre Dame-templom közelében lépett akcióba, rendőrségi források megerősítették, hogy egy feltételezett támadót elkaptak. A helyszínre rendőrök és mentők vonultak, a rendőrség a Twitteren figyelmeztet, hogy mindenki kerülje el a környéket és kövesse a hatóságok utasításait.

Robbanásokat is lehetett hallani, de a rendőrség közölte, az ő akciójuk következtében, ezért nincs ok a pánikra.

Christian Estrosi, Nizza polgármestere azt írta a Twitteren, hogy egy embert letartóztattak és hogy terrortámadás történt.

?Opération de police en cours à #Nice (06).



Une attaque au couteau a eu lieu, deux personnes décédées, l'auteur présumé des faits a été interpellé.



Merci de ne pas relayer de fausses informations et de suivre les comptes officiels @PoliceNat06,@Interieur_Gouv,@PoliceNationale. pic.twitter.com/U6YGDjZRDh — Police nationale (@PoliceNationale) October 29, 2020

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

A támadás idején Franciaország még mindig gyászolja Samuel Paty francia középiskolai tanárt, akit egy csecsen származású férfi fejezett le a hónap elején, mert Mohamed-karikatúrákat mutatott be az órán. Az esetre is reagálva, de egy korábban elindított program részeként büntethetőek lesznek az olyan uszítás, amikor az interneten úgy teszik közzé valaki adatait, hogy az beazonosítható lehessen akár egy támadó számára is.

Nyitókép: Twitter/PoliceNationale