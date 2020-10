Nem tudják eloltani Afrika legmagasabb hegyét

Második napja lángol a tanzániai Kilimandzsáró, amelynek déli részén mintegy ötszáz tűzoltó harcol a tűzzel háromezer méter magasan. A tanzániai nemzeti parkok igazgatóságának (TANAPA) keddi közleménye szerint egy helikoptert is bevetettek.

"Arra fogjuk használni a helikoptert, hogy a levegőből kiszúrjuk a sérülékeny pontokat a gyors beavatkozás végett, amennyiben a tűz ezekbe a térségekbe terjedne át" - közölte a TANAPA.

