Belgiumban a héten átlagban napi 2000 új fertőzést regisztráltak

A belga közegészségügyi szolgálat vasárnapi statisztikái szerint a hét közepén, szerdán több mint 3000 ember tesztje volt pozitív, és 213-ra emelkedett a 100 ezer lakosra jutó aktív fertőzöttek száma. A legtöbb esetet, 2965-öt, Brüsszelben regisztrálták.

Az új belga kormány egészségügyi minisztere, Frank Vanderbrouke megítélése szerint "a helyzet nagyon aggasztó." Vasárnapi sajtótájékoztatóján azt javasolta, hogy a lakosok háztartásukon kívüli kapcsolataikat korlátozzák 5 főről 3 főre, mivel "ez segíthet abban, hogy ne kelljen újra iskolákat bezárni, és az idős embereket elszigetelni".

A kórházi felvételek száma is növekszik: szeptember 30. és október 4. között napi átlagban 71 beteget szállítottak be fertőzéses tünetekkel kezelésre, 49-cel többet, mint előző héten. A héten napi átlagban 8 beteg halt meg a fertőzés okozta szövődményekben, míg szeptember elején ez nem volt több 2-3 esetnél. A 11,5 millió lakost számláló országban szerdán a halálozások száma átlépte a 10 ezret, az új koronavírussal igazoltan megfertőződötteké pedig meghaladta a 127 ezret.

A szomszédos Hollandiában is romlott a járványhelyzet: vasárnap rekordszámú, 4007 új fertőzöttet azonosítottak, 35-tel többet, mint egy nappal korábban. A járvány gócpontjai továbbra is nagyvárosok, Amszterdam, Hága és Rotterdam. A kórházi ellátásra szorulók száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 810 embert kezelnek Covid-19 betegséggel egészségügyi intézményekben, 9 százalékkal többe, mint szombaton.

A holland kormány a héten azt szorgalmazta, hogy viseljenek védőmaszkot a lakosok, jóllehet előtte hosszú ideig azon az állásponton volt, hogy ez a fajta védekezés nem hatékony a vírus ellen. A holland egészségügyi szakemberek azonban azt is hangsúlyozzák, hogy a maszk viselése nem helyettesíti a higiéniai és a társadalmi távolságtartási szabályokat.

A 17 millió lakosú országban a járvány kezdete óta közel 136 ezer koronavírus fertőzést azonosítottak, és 6454-en lettek a kór áldozatai.