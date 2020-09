Donald Trump a konzervatív Amy Coney Barrett bírót jelölte alkotmánybírónak

Az amerikai elnök a konzervatív Amy Coney Barrett szövetségi fellebbviteli bírót jelölte alkotmánybírónak szombaton.

Donald Trump "nagyszerű pillanatnak" nevezte a jelölést, és emlékeztetett arra, hogy Amy Coney Barrett a harmadik alkotmánybíró, akit elnöksége idején jelölt. Kiemelte, hogy Coney Barrett a néhai Antonin Scalia alkotmánybíró tanítványa volt, és hű ahhoz a hitvallásához, hogy a bírónak az írott törvények alapján kell döntéseket hoznia.

Az elnök briliáns bírónak nevezte jelöltjét. "Ön fantasztikus (alkotmánybíró) lesz" - fordult a bírónőhöz. Trump hangsúlyozta: nem lehet akadálya, hogy a szenátus megszavazza a jelöltet. Mint fogalmazott: gyors szenátusi folyamatra és szavazásra számít.

A 48 éves Amy Coney Barrett rövid beszédben köszönte meg a bizalmat. "Szeretem az Egyesült Államokat és szeretem az Egyesült Államok alkotmányát" - fogalmazott.

A vendégek között volt Mike Pence alelnök, Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke, William Barr igazságügyi miniszter, illetve a néhai Scalia özvegye és a fia, Eugene Scalia, aki jelenleg munkaügyi miniszter a Trump-kormányzatban. Jelen voltak az alkotmánybíró-jelölt családtagjai, köztük hét gyermeke is.

A jelölt tiszteletét fejezte ki a múlt héten elhunyt Ruth Bader Ginsburg alkotmánybíró iránt, akinek a helyére jelölték őt. Leszögezte: változatlanul azt vallja, hogy egy bírónak csakis az írott törvény szerint szabad döntéseket hoznia. "Egy bíró nem a politika alakítója, és távolságot kell tartania a politikától" - hangsúlyozta.

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje még a Fehér Ház ünnepsége alatt nyilatkozatot adott ki, amelyben arra szólította fel a szenátust, hogy az elnökválasztás előtt ne szavazza meg Coney Barrett jelöltségét. Coney Barrett még be sem fejezte hatperces beszédét, amikor Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője szintén nyilatkozatot adott ki. Ebben azt állította, hogy a bírónő megszavazásával az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény felszámolására szavaznának a politikusok.

Mitch McConnell, a szenátusban többségben lévő republikánusok frakcióvezetője a bejelentés után úgy nyilatkozott Coney Barett jelöléséről: Donald Trump "nem is dönthetett volna jobban". Leszögezte: a szenátus az elkövetkező hetekben szavazni is fog az alkotmánybíró-jelöltről.

Amerikai lapértesülések szerint a bírójelölt meghallgatása október 12-én kezdődik a szenátusban.

Közben Washington belvárosában több ezren vettek részt azon a közös meneten, amelyet Donald Trump támogatására szervezett Franklin Graham, a néhai Billy Graham prédikátor fia.

A Capitolium épületétől a Lincoln-emlékműig teljesen megtelt a belváros. Az egybegyűltek nemcsak Donald Trumpot biztosították támogatásukról, hanem közösen imádkoztak az egyébként mélyen hívő katolikus Amy Coney Barrettért is. A tömeghez csatlakozott Mike Pence alelnök, aki a Lincoln-emlékmű talapzatánál elmondott rövid beszédében Trump "üdvözletét és háláját" tolmácsolta az egybegyűlteknek, egyúttal kérte őket arra is, hogy imádkozzanak az alkotmánybíró-jelöltért. A Notre Dame Egyetem Jogtudományi Kara által közreadott kép Amy Coney Barrett chicagói fellebbviteli bíróról. MTI/EPA/Notre Dame Egyetem Jogtudományi Kara/Julian Velasco

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt közölte, hogy szombatig megnevezi jelöltjét az alkotmánybíróság feladatát ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság megüresedett helyére.

Trump a Fox televíziónak adott interjújában leszögezte: mindenképp szeretné, hogy még a november 3-ai elnökválasztás előtt elfogadják a pénteken 87 éves korában elhunyt Ruth Bader Ginsburg bíró utódját. Mint mondta, még a héten előterjeszti jelöltjét, Ruth Bader Ginsburg búcsúztatása után.

Elmondta, hogy négy vagy öt bíró közül választja majd ki, akit a legalkalmasabbnak tart, és biztosan nő lesz az illető.

"Jogunk van hozzá, hogy ezt meglépjük, s rengeteg időnk van rá" - fogalmazott Trump.

Hozzáfűzte, hogy szerinte az új alkotmánybíróságról szóló szavazásnak még a választás előtt meg kellene történnie.

A republikánusoknak 53:47 arányú többségük van a szenátusban, és számíthatnak Mike Pence alelnök döntő voksára is. Ez a szakértők szerint azt jelenti, hogy akár három republikánus szenátor támogatása nélkül is megszavazhatják az elnök jelöltjét. Két törvényhozó - Susan Collins Maine-i és Lisa Murkowski alaszkai szenátor - már bejelentette, hogy az elnökválasztás előtt nem szavaz alkotmánybíró-jelöltről. Trump hétfőn élesen bírálta is a két szenátort e bejelentésükért.

Ugyan az elnök úgy nyilatkozott, hogy négy-öt jelölt közül választ majd, az amerikai sajtóban következetesen Amy Coney Barrett és Barbara Lagoa nevét emlegetik. Mindketten szövetségi fellebbviteli bírók, s mindkettőjüket konzervatívként tartják számon. Barbara Lagoa az első spanyolajkú nő, akit a floridai legfelsőbb bíróságra kineveztek, és elemzők szerint a jelölése a spanyolajkú szavazók erőteljesebb támogatását is jelenthetné Donald Trumpnak.

Az elhunyt Ruth Bader Ginsburg előtt tisztelői szerdán és csütörtökön a legfelsőbb bíróság épületében, pénteken pedig a kongresszusban róhatták le kegyeletüket.

Nyitókép: Amy Coney Barrett chicagói fellebbviteli bíró. MTI/EPA/Notre Dame Egyetem Jogtudományi Kara/Julian Velasco